Las alarmas en México por el incremento en los casos de sarampión se han encendido y es importante cómo se contagia el virus, así como cuánto tiempo es capaz de sobrevivir en el aire y en las superficies.

A raíz del repunte en casos de sarampión en México con mil 902 nuevos contagios durante enero y lo que va del mes de febrero, las autoridades sanitarias anunciaron el refuerzo de la vacunación en varios puntos del país.

Según registros oficiales, el mayor número de contagios de sarampión se concentra en niñas y niños de 1 a 4 años, con 1,089 casos confirmados, mientras que el segundo grupo con mayor incidencia corresponde a menores de 5 a 9 años, con 830 casos .

¿Cuánto dura el virus del sarampión en el aire?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta enfermedad viral es altamente contagiosa por la facilidad con la que se transmite, por medio de gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar, las cuales pueden durar hasta una hora flotando en el aire .

Asimismo, estas gotitas infectadas también pueden depositarse sobre una superficie, donde logran permanecer activas y esparcirse durante varias horas .

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión pueden aparecer entre 10 y 14 días después del contagio:

Fiebre Congestión nasal Irritación ocular Manchas blancas dentro de la boca Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

¿Cuánto tiempo transmite una persona infectada el sarampión?

Una persona con sarampión puede transmitir el virus a otras durante aproximadamente ocho días; ese período comienza cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y finaliza cuando este ha estado presente durante cuatro días.

De acuerdo con el IMSS, no hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión. La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con reposo y para los pacientes graves el manejo se da de acuerdo con las complicaciones .

Según la Clínica Mayo, este escenario es poco común, sin embargo, algunas personas pueden contraer sarampión después de estar completamente vacunadas . Además, la institución señala que en este pequeño número de pacientes, los síntomas tienden a ser leves.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA