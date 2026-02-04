Prevén multas para estas camionetas en carreteras de México

Viajar en camioneta por carretera en México implica responsabilidad y las autoridades prevén multas para quienes infrinjan los reglamentos de tránsito, incluida una práctica común.

Sacar la cabeza por la ventanilla de nuestro carro o por el quemacocos o techo panorámico , o más divertido aún estar en la batea (caja de carga) y que la brisa nos refresque un poco son prácticas que pueden causarnos riesgos, pero también ocasionar una multa conforme al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Aquí te explicamos qué artículos de la ley impiden transportar a personas en la batea de una pickup, así como los riesgos que se pueden ocasionar:

Lo que dice el Reglamento de Tránsito

De acuerdo con el artículo 70 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece lo siguiente:

"Se prohíbe conducir vehículos con mayor número de personas al de los asientos diseñados para ese objeto (…) No deberá transportar personas en el lugar destinado para la carga" .

La batea de una camioneta pickup es considerado un espacio exclusivo para carga. Es por eso que llevar personas en esa zona está prohibido a nivel federal, sin importar si el trayecto es corto o si los ocupantes van sentados o de pie .

Multa por viajar en la batea de una pickup

Viajar con pasajeros en la batea puede ocasionarte una multa. De acuerdo con el mismo reglamento, esta infracción se sanciona con el equivalente a 20 a 25 veces la cuota diaria establecida por las autoridades de tránsito federales.

Por lo tanto, la multa por transportar personas en la batea de una camioneta equivale a:

25 UMAs: $2,932.75 MXN

20 UMAs: $2,346.20 MXN

Variaciones locales

Algunas entidades o municipios contemplan excepciones o reglas específicas. Por ejemplo, en el municipio de Acajete, Puebla, el reglamento local permite transportar personas en la batea siempre que viajen sentadas y sujetas. No obstante, esta disposición no exime al conductor de responsabilidad en caso de siniestro.

Aun así, dichas normativas locales no aplican en carreteras federales, donde se impone el reglamento nacional .

Riesgos para los ocupantes

Más allá de la sanción económica, el riesgo para quienes viajan en la batea es elevado. Estas personas no cuentan con las medidas necesarias de seguridad, como: cinturón de seguridad, protección estructural en caso de frenado brusco, volcadura o colisión. La probabilidad de lesiones graves o mortales es alta, incluso a velocidades moderadas.

Con información de SUN

