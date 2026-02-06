Revelan el error más común de los siniestros en carreteras de Jalisco

Los accidentes en carreteras en Jalisco arrojan datos interesantes sobre la siniestralidad en las vías. El trabajo del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales, 2024, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, evidencia las causas más comunes de ellos, así como su dimensión.

En Jalisco, durante dicho periodo, el saldo de siniestralidad de acuerdo a los datos proporcionados es de 532 siniestros, de los cuales 137 fueron con víctimas . En dichos eventos se registraron 54 fallecidos en el lugar y 228 lesionados .

Además se contabilizan 828 vehículos siniestrados y los daños materiales ascienden a 153 mil 588.3 millones de pesos .

Sobre la estadística, hay que apuntar que "la estación Guadalajara carece de registros de colisiones y estaciones como Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta sólo tienen eventos en junio. La mayoría de las colisiones de este análisis fueron registradas por las estaciones de Tepatitlán y Zapopan, para el resto el número de eventos es muy escaso".

Causas de los siniestros en Jalisco

Otro dato proporciona las causas de los siniestros, en las que encabeza la lista el conductor, con aspectos como imprudencia, no guardar distancia, invalidó carril u virar indebidamente, entre las primeras motivaciones; le sigue el vehículo, con los neumático como razón principal; en tercer lugar está el camino, en mayor proporción por estar mojado; y, finalmente, agente natural, como la lluvia .

Los datos también arrojaron los meses en que se registraron más siniestros en Jalisco , en este orden:

Marzo, con 68 siniestros Febrero, con 63 siniestros Agosto, con 55 siniestros Julio, con 50 siniestros Abril, con 47 siniestros

Los responsables de los siniestros fueron más hombres que mujeres, como sucede también con las personas involucradas .

¿Qué unidades estuvieron involucradas en los siniestros?

1 Vehículo ligero 430 2 Vehículo de carga 291 3 Otros 43 4 Motocicleta 41 5 Camión de pasajeros 12 6 Midibús y vagoneta 10 7 Bicicleta 1

En Jalisco la población estimada en 2023, según la Consejo Nacional de Población (Conapo) es de 8 millones 735 mil 511 personas, mientras que los vehículos registrados ascienden a 4 millones 609 mil 531 unidades.

Con información del Instituto Mexicano del Transporte

