Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicó este 6 de febrero la ejecución de cateos en Querétaro, de los cuales 30 personas resultaron detenidas entre ellas Diego "N", alias "El Flaco" , operador de la organización " Los Salazar ", afín al Cártel de Sinaloa .

Comunicado de García Harfuch sobre las múltiples detenciones en Querétaro. X / @OHarfuch

Lee también: Lista completa de heridos en el tiroteo de Monterrey

Detalles del operativo

Esta operación conculuida este viernes corresponde al final de una investigación que tuvo duración de cuatro meses y en la que participaron la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y las autoridades locales de la entidad.

Según la publicación del funcioario, este 6 de enero se realizaron un total de 12 cateos simultáneos dentro de la entidad (no se especifican los municipios ni las localidades), de los cuales resultaron los detenidos .

Diego "N", presunto vinculado con el Cártel de Sinaloa, habría coordinado la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas; se le acusa además por agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF