El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado en donde informa sobre la reapertura de la zona arqueológica de Teotihuacán , en el Estado de México, este 22 de abril. Este retorno a las actividades en el sitio está acompañado por "un protocolo de seguridad reforzado" .

El INAH reporta la reapertura de Teotihuacán tras el atentado del pasado 20 de abril en la Pirámide de la Luna. X / @INAHmx

El INAH compartió que este sitio patrimonial reabrirá este miércoles en su horario habitual, de 08:00 a 17:00 horas, con un protocolo de seguridad reforzado para proteger a visitantes, trabajadores y comerciantes. Además, aclaró que el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso .

¿Por qué cerró Teotihuacán?

El cierre de la zona arqueológica tuvo lugar tras el atentado del pasado lunes 20 de abril, en el que un joven de 27 años, Julio César Jasso Ramírez, desató un violento tiroteo desde lo alto de la Pirámide de la Luna.

El agresor utilizó un revólver calibre .38 y disparó a quemarropa contra los visitantes que recorrían el emblemático sitio turístico.

Este acto dejó el saldo fatal del asesinato de una turista canadiense de 32 años e hirió de gravedad a otras 13 personas, incluyendo a un niño de seis años y a un adolescente de 13, quienes intentaban huir de los disparos bajando los escalones de piedra. Luego de esto, el atacante habría terminado con su propia vida, según reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) .

Refuerzo de la seguridad en zonas arqueológicas de México

Tras este fatídico atentado en Teotihuacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó al Gabinete la implementación de arcos de seguridad en los accesos de destinos arqueológicos, medida que no se había puesto en marcha en pasadas administraciones.

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