Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús "N", el guardia de seguridad acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

Luego de una audiencia de aproximadamente cuatro horas, el juzgador dictó la medida de prisión preventiva justificada en contra del sospechoso, por lo que el joven seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

También se dictó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

A la salida de la audiencia, el abogado de Juan Jesús, Julián González, dijo que la defensa no pudo exponer las pruebas que tenía para comprobar la inocencia del joven, esto a petición de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

"Se aportaron las dos periciales; sin embargo, el juez únicamente nos dejó incorporar por medio de lectura toda vez que la Fiscalía se opuso ya que su argumento fue que tuvimos tres días", declaró la defensa.

¿Cómo fue la desaparición de Edith Guadalupe?



Edith salió de su casa, en la alcaldía Iztapalapa, rumbo a una presunta entrevista de trabajo el miércoles 15 de abril . Para dirigirse hacia su destino, tomó una motocicleta desde una aplicación de transporte privado con destino a un edificio en Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Su familia perdió contacto con la mujer horas después, por lo que ese mismo día decidieron reportarla como desaparecida ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Sin embargo, señalan que el personal se mostró negligente frente a la denuncia y les pidieron esperar 72 horas para iniciar su búsqueda, argumentando que era probable que su ausencia fuera una decisión personal.

Esto los motivó a convocar a amigos y vecinos para iniciar una búsqueda en conjunto y recabar todas las pistas posibles que los llevaran a encontrar a Edith.

JM