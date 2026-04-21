Teotihuacán: Zonas arqueológicas del país tendrán mayor seguridad

Este martes 21 de abril en "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el tiroteo sucedido el pasado lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán. La Mandataria resaltó la importancia de la salud mental, un factor clave en este hecho, así como mostró la solidaridad con las familias de las víctimas que perdieron la vida y quienes están siendo atendidas en hospitales.

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Este suceso en Teotihuacán ha puesto sobre la mesa priorizar la seguridad que se maneja en estas áreas culturales, por lo que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio declaración al respecto sobre las nuevas medidas de seguridad que se implementarán.

Se reforzará vigilancia en zonas arqueológicas

Omar García Harfuch informó que, por órdenes de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzará la seguridad en zonas arqueológicas y principales destinos turísticos del país.

Especifico que se impondrá mayor presencia de la Guardia Nacional y de las autoridades locales.

Harfuch puntualizó qué acciones de seguridad se aplicarán:

Se reforzarán las revisiones preventivas.

Fortalecer los controles de acceso.

Mayor vigilancia en las áreas.

Se ampliará patrullaje físico y cibernético de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia para identificar cualquier actividad sospechosa de atentar contra la seguridad.

El Secretario de Seguridad mencionó que a partir de hoy inician estas estrategias en colaboración con la Secretaría de Cultura y, asimismo, se seguirá trabajando con inteligencia y colaboración para proteger a la ciudadanía y a quienes visitan el país.

La titular de Cultura, Claudia Curiel, informó que sigue en contacto con los familiares de las víctimas y está dando seguimiento puntual en colaboración con el Gobierno.

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AS