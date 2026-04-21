Este martes, desde "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), el maestro Cristóbal Castañeda Camarillo, compartió la cronología del atentado ocurrido ayer en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán .

El paso a paso del atentado en Teotihuacán

El funcionario destacó que el primer reporte oficial de detonaciones en el centro ceremonial de San Juan Teotihuacán se registró a las 11:20 horas. Se indicó la presencia de "una persona armada amagando a civiles" .

A las 11:23 horas, el reporte es canalizado al despacho de llamadas de las diferentes corporaciones de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional (GN), a la policía municipal y la SSEM.

El momento más álgido del operativo

El titular de la SSEM declaró que elementos de la GN llegaron al sitio a las 11:30 horas. "El presunto agresor efectúa detonaciones de arma de fuego en contra de los elementos; estos repelen la agresión. El agresor es lesionado en una pierna y, posteriormente, a las 11:45 tenemos que se quita la vida de manera voluntaria ", declaró.

Fue hasta las 12:20 que el sitio turístico fue resguardado por las corporaciones de seguridad.

El desalojo de la zona arqueológica

Se estableció, según dijo Castañeda Camarillo, un sistema de comando de incidentes, en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Se llevó a cabo el acordonamiento externo e interno de la zona arqueológica y se apoyó en el desalojo y conteo de las y los lesionados, así como la canalización a los servicios médicos.

El funcionario dijo que algunas personas se lesionaron por caída, mientras que algunas otras presentaron lesiones por arma de fuego.

" Siete de los trece lesionados fueron por arma de fuego. Seis ya están dados de alta . La nacionalidad de los lesionados es canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos ", afirmó el titular de la SSEM.

Además, el funcionario corroboró los dos decesos que ya eran de conocimiento público: el del agresor y el de una víctima canadiense femenina .

La actuación del agresor

Se trató de un solo atacante, según declaró Castañeda Camarillo. " Actuó solo . No hay indicios de la participación de alguien más. El presunto agresor se había hospedado en un hotel desde un día antes y llegó a Teotihuacán en Uber".

Los organismos que participaron y se mantienen activos compartiendo información entre sí para completar las investigaciones son la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), GN, policía estatal, municipal y la Fiscalía General del Estado de México.

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FF