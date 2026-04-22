Sheinbaum: No puede haber agentes de Estados Unidos operando en campo en México

El pasado 19 de abril, agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) murieron cuando su camioneta supuestamente derrapó y cayó por un barranco al regresar de un operativo antidrogas en el que había participado el Ejército mexicano. Este día, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Gobierno de México tuviera conocimiento de una operación conjunta y recalcó: "No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo mexicano" .

El operativo "no" oficial

Los agentes de la CIA murieron al regresar de un operativo antidrogas en el que no se había autorizado la participación de agentes pertenecientes al organismo estadounidense. En el accidente también fallecieron dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua.

La confirmación de su participación llegó tras varios días de declaraciones cruzadas y contradicciones por parte de distintas autoridades sobre el papel que habían desempeñado los estadounidenses.

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La Presidenta reconoció el miércoles que la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) participó en el operativo, pero dijo que nadie del Gobierno de México sabía de la presencia de los agentes estadounidenses, algo que sólo el Poder Ejecutivo puede autorizar .

"Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua", afirmó. "Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal. [...] Esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, del entendimiento que tenemos con ellos ", aseveró la Mandataria.

¿Fue un intento de invasión?

Sheinbaum descartó que se trate de una nueva estrategia de la administración de Donald Trump —que ha reclamado más acción a México en el combate al narcotráfico— para intervenir en el territorio. No obstante, dijo que envió una carta al embajador estadounidense para que dé toda la información disponible sobre el evento y que prevé hablar con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. "Es muy importante que no se deje pasar algo así", sostuvo.

La Presidenta analiza posibles sanciones contra el gobierno del estado de Chihuahua.

El hecho reabrió el debate sobre hasta dónde llega la actuación de Estados Unidos en territorio mexicano. Trump ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier líder en la historia reciente de Estados Unidos, capturando al presidente de Venezuela, bloqueando envíos de petróleo a Cuba y lanzando operaciones militares conjuntas en Ecuador, un país también marcado por la violencia criminal.

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FF