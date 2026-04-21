El terror interrumpió abruptamente la tranquilidad de la zona arqueológica de Teotihuacán este lunes 20 de abril, cuando Julio César Jasso Ramírez, un hombre de 27 años, desató un violento tiroteo desde lo alto de la Pirámide de la Luna.

El agresor sacó un revólver calibre .38 de su equipaje y disparó a quemarropa contra los visitantes que recorrían el emblemático sitio turístico, que se ubica a escasos kilómetros de la Ciudad de México (CDMX).

Este acto de violencia extrema dejó un saldo trágico e irreparable: el atacante mató a una turista canadiense de 32 años e hirió de gravedad a otras 13 personas, incluyendo a un niño de seis años y a un adolescente de 13, quienes intentaban huir de los disparos bajando los escalones de piedra.

Las autoridades mexiquenses y los elementos de la Guardia Nacional respondieron de inmediato al reporte de emergencia y acorralaron al tirador en la cima del monumento prehispánico para evitar una tragedia aún mayor. Tras un breve pero intenso intercambio de disparos, el agresor perdió la vida en el lugar, terminando así con los minutos de pánico que vivieron decenas de familias nacionales y extranjeras.

Sin embargo, los peritos de la fiscalía encontraron evidencias sumamente perturbadoras entre las pertenencias del homicida, las cuales cambiaron por completo el rumbo de la investigación inicial y revelaron un trasfondo mucho más oscuro.

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El macabro hallazgo que vincula a Teotihuacán con Estados Unidos

Los investigadores descubrieron rápidamente que Jasso Ramírez planeó este ataque con una obsesión enfermiza hacia la masacre de la escuela secundaria Columbine, que ocurrió en Colorado, Estados Unidos, exactamente 27 años atrás. El tirador eligió el 20 de abril de manera deliberada y calculada para coincidir con el aniversario de aquel trágico evento que sacudió al mundo en 1999.

Además, el sujeto vestía una camisa a cuadros y una playera negra con referencias directas a la ropa que usaron Eric Harris y Dylan Klebold , los dos estudiantes que perpetraron el histórico tiroteo escolar estadounidense.

El nivel de fanatismo del atacante mexicano cruzó todos los límites de la realidad digital, ya que los agentes de seguridad localizaron un portarretratos en su mochila con una imagen hiperrealista que él mismo creó con Inteligencia Artificial. En dicha fotografía, el homicida de Teotihuacán aparecía posando sonriente junto a los dos asesinos de Columbine , demostrando una profunda desconexión con la realidad.

Estos elementos materiales confirmaron a los detectives que el crimen no ocurrió al azar ni por un impulso repentino, sino que respondió a una glorificación sistemática de la violencia extrema que prolifera sin control en ciertos rincones oscuros de internet.

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La influencia tóxica de la "True Crime Community"

Los reportes de inteligencia cibernética señalan que el agresor consumía diariamente contenido de la llamada "True Crime Community" (Comunidad de Crímenes Reales) , un grupo en línea donde algunos usuarios radicales celebran y justifican actos de terrorismo doméstico.

Esta subcultura digital fomenta el odio, comparte manifiestos violentos y motiva a personas emocionalmente inestables a replicar masacres históricas para obtener fama póstuma en foros anónimos. Al gritar consignas fascistas y de ultraderecha durante el tiroteo en la pirámide, el tirador demostró su clara intención de enviar un mensaje ideológico a estas comunidades virtuales que lo idolatraban.

¿Por qué está sucediendo esto ahora y qué es el efecto Copycat?

La criminología moderna explica este tipo de tragedias mediante el "efecto copycat" o fenómeno de imitación criminal, un concepto vital para entender por qué un joven en México decide replicar un tiroteo escolar de Estados Unidos casi tres décadas después.

Este efecto psicológico ocurre cuando un individuo copia los métodos, la vestimenta, las armas o las fechas de un crimen famoso que recibió una amplia cobertura mediática en su momento. Los imitadores buscan absorber la notoriedad de sus ídolos criminales y transforman su propia frustración, resentimiento o aislamiento social en un acto de violencia pública que garantice su aparición en las noticias internacionales.

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Eventos previos demuestran que la masacre de Columbine de 1999 estableció un "modelo" trágico que otros atacantes intentan superar o emular constantemente en distintas partes del mundo, creando una cadena de violencia interminable.

Los asesinos de Colorado dejaron diarios, videos y grabaciones que, lamentablemente, inspiraron a decenas de tiradores en las últimas dos décadas y los convirtieron en mártires para los extremistas. Hoy en día, el acceso sin filtros a foros radicales y la facilidad para crear imágenes con Inteligencia Artificial aceleran la radicalización de jóvenes solitarios, llevándonos a un punto crítico donde la violencia digital se materializa en sitios tan inesperados como una zona arqueológica mexicana.

¿Qué pasó en la masacre de Columbine en 1999?

El 20 de abril de 1999, los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold entraron fuertemente armados a la preparatoria Columbine en Colorado, donde asesinaron a sangre fría a 12 compañeros y a un profesor antes de quitarse la vida en la biblioteca. Este evento marcó un antes y un después en la historia de los tiroteos masivos y generó debates globales sobre el control de armas, la salud mental y el acoso escolar que persisten hasta nuestros días.

¿Quién es el tirador de Teotihuacán?

Julio César Jasso Ramírez era un hombre mexicano de 27 años, residente de la zona norte de la Ciudad de México, quien perpetró el ataque armado en la Pirámide de la Luna tras planearlo meticulosamente. Las autoridades confirmaron que el sujeto actuó solo, utilizó un revólver viejo para cometer el crimen y consumía propaganda de ultraderecha en internet para alimentar su odio hacia la sociedad.

¿Qué significa la playera del atacante de Teotihuacán?

El agresor llevaba una camiseta con la frase "Disconnect and self destruct" (Desconéctate y autodestrúyete), que pertenece a la subcultura de internet que glorifica a los asesinos de Columbine, imitando la vestimenta exacta que usaron los tiradores de 1999 para rendirles un tributo macabro.

JM