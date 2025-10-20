Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Oaxaca y Guerrero registraron actividad sísmica durante la madrugada y mañana de este 20 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El pasado fin de semana, el estado de Oaxaca registró actividad sísmica frecuente cercana a la magnitud 4: los registros marcan el inicio de movimientos telúricos persistentes desde las 02:00 horas del pasado sábado, 19 km al sureste de Río Grande.

Sábado

47 km al noreste de Matías Romero - magnitud de 3.6 a las 02:24 horas

10 km al sur de Pinotepa Nacional - 3.8, 02:50 horas

30 km al suroeste de San Pedro Pochutla - 4.2, 05:06 horas

30 km al suroeste de San Pedro Pochutla - 4.0, 05:11 horas

77 km al sureste de Salina Cruz - 3.7, 06:58 horas

25 km al noreste Puerto Escondido - 3.9, 08:15 horas

102 km al sureste de Salina Cruz - 3.5, 12:51 horas

75 km al sureste de Salina Cruz - 4.2, 22:34 horas

Domingo

14 km al noreste de Ocotlán de Morelos - magnitud de 4.2 a las 03:01 horas

12 km al sureste de Pinotepa Nacional - 3.4, 06:45 horas

16 km al norte de Pinotepa Nacional - 3.3, 08:58 horas

12 km al noroeste de Río Grande - 3.4, 09:24 horas

16 km al este de Matías Romero - 3.7, 09:28 horas

115 km al sureste de Salina Cruz - 3.9, 09:48 horas

21 km al noreste de Puerto Escondido - 3.9, 09:54 horas

17 km al sureste de Matías Romero - 3.9, 11:26 horas

47 km al sureste de Salina Cruz - 3.6, 14:48 horas

21 km al sur de Río Grande - 3.7, 15:36 horas

Temblores registrados este 20 de octubre de 2025

La madrugada y mañana de este lunes 20 de octubre continuó la actividad sísmica en Oaxaca y se le unió Guerrero; a continuación presentamos más detalles de estos movimientos telúricos registrados por el SSN.

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 07:20:51 19 km al oeste de Río Grande 22.6 km

Guerrero

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 02:10:05 38 km al suroeste de Zihuatanejo 5 km 4.2 04:26:53 32 km al sur de Ciudad Altamirano 55.7 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

