Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Oaxaca y Guerrero registraron actividad sísmica durante la madrugada y mañana de este 20 de octubre. El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.El pasado fin de semana, el estado de Oaxaca registró actividad sísmica frecuente cercana a la magnitud 4: los registros marcan el inicio de movimientos telúricos persistentes desde las 02:00 horas del pasado sábado, 19 km al sureste de Río Grande. La madrugada y mañana de este lunes 20 de octubre continuó la actividad sísmica en Oaxaca y se le unió Guerrero; a continuación presentamos más detalles de estos movimientos telúricos registrados por el SSN.Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF