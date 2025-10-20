Lunes, 20 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Sismo

Estados registraron actividad sísmica en las primeras horas de este día

Guerrero y Oaxaca registraron actividad sísmica durante las primeras horas de este lunes

Por: Fabián Flores

Durante las primeras horas de este 20 de octubre se presentó actividad sísmica en Oaxaca y Guerrero. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

Durante las primeras horas de este 20 de octubre se presentó actividad sísmica en Oaxaca y Guerrero. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Oaxaca y Guerrero registraron actividad sísmica durante la madrugada y mañana de este 20 de octubre. 

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El pasado fin de semana, el estado de Oaxaca registró actividad sísmica frecuente cercana a la magnitud 4: los registros marcan el inicio de movimientos telúricos persistentes desde las 02:00 horas del pasado sábado, 19 km al sureste de Río Grande. 

Sábado

  • 47 km al noreste de Matías Romero - magnitud de 3.6 a las 02:24 horas
  • 10 km al sur de Pinotepa Nacional - 3.8, 02:50 horas
  • 30 km al suroeste de San Pedro Pochutla - 4.2, 05:06 horas
  • 30 km al suroeste de San Pedro Pochutla - 4.0, 05:11 horas
  • 77 km al sureste de Salina Cruz - 3.7, 06:58 horas
  • 25 km al noreste Puerto Escondido - 3.9, 08:15 horas
  • 102 km al sureste de Salina Cruz - 3.5, 12:51 horas
  • 75 km al sureste de Salina Cruz - 4.2, 22:34 horas

Domingo

  • 14 km al noreste de Ocotlán de Morelos - magnitud de 4.2 a las 03:01 horas
  • 12 km al sureste de Pinotepa Nacional - 3.4, 06:45 horas
  • 16 km al norte de Pinotepa Nacional - 3.3, 08:58 horas
  • 12 km al noroeste de Río Grande - 3.4, 09:24 horas
  • 16 km al este de Matías Romero - 3.7, 09:28 horas
  • 115 km al sureste de Salina Cruz - 3.9, 09:48 horas
  • 21 km al noreste de Puerto Escondido - 3.9, 09:54 horas
  • 17 km al sureste de Matías Romero - 3.9, 11:26 horas
  • 47 km al sureste de Salina Cruz - 3.6, 14:48 horas
  • 21 km al sur de Río Grande - 3.7, 15:36 horas

Lee también: Periodista denuncia ataque armado durante "La Mañanera" 

Temblores registrados este 20 de octubre de 2025

La madrugada y mañana de este lunes 20 de octubre continuó la actividad sísmica en Oaxaca y se le unió Guerrero; a continuación presentamos más detalles de estos movimientos telúricos registrados por el SSN.

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.1 07:20:51 19 km al oeste de Río Grande 22.6 km

Guerrero

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.1 02:10:05 38 km al suroeste de Zihuatanejo 5 km
4.2 04:26:53 32 km al sur de Ciudad Altamirano 55.7 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

Te recomendamos: Chivas avanza en la tabla general tras ganar el partido contra Mazatlán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones