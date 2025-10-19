Domingo, 19 de Octubre 2025

Investigan asesinato de la elemento Stephania Carmona en instalaciones militares

La joven de 20 años era originaria del municipio poblano de Ajalpan y recientemente comenzó a trabajar en dicho lugar, tras haber ingresado a la Guardia Nacional hace aproximadamente mes y medio

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, el asesinato ocurrió el pasado martes 14 de octubre dentro de las nuevas instalaciones del 51 Batallón. ESPECIAL / SUN

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que las Fiscalías de Guerrero y Puebla investigan el asesinato de la joven Stephania Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional que fue hallada sin vida en instalaciones militares del 51 Batallón, ubicado en Acapulco, Guerrero.

La joven de 20 años era originaria del municipio poblano de Ajalpan y recientemente comenzó a trabajar en dicho lugar, tras haber ingresado a la corporación hace aproximadamente mes y medio.

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, el asesinato ocurrió el pasado martes 14 de octubre dentro de las nuevas instalaciones del 51 Batallón, ubicadas en el Bulevar de las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco.

En entrevista con medios de comunicación, el Gobernador de Puebla dijo que "para no entorpecer las investigaciones" hay que dejar que ambas Fiscalías estatales realicen los trabajos de investigación.

"En cuanto tengamos información lo haremos de conocimiento, pero si es materia de las fiscalías y se tiene que evitar hacer comentarios o especulaciones que pudieran alterar el orden jurídico de la investigación", expresó el mandatario estatal.

De acuerdo con información, la joven poblana denunció acoso dentro del batallón en el que laboraba y temía represalias.

Según las investigaciones, el principal sospechoso es el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, perteneciente a la 329/a Compañía de la Guardia Nacional y quien se encuentra prófugo.

De acuerdo a las fuentes del portal El Universal de Puebla, en un primer momento se difundió la versión de que había sido un accidente durante una práctica de tiro, sin embargo, asegura, los estudios forenses descartaron esto y revelaron que la víctima recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza, lo que sugiere que se trató de una agresión directa.

Hasta ahora se sabe que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, mientras que su familia exige justicia y la detención del presunto agresor. La joven es descrita por sus familiares como "responsable, comprometida y orgullosa de vestir el uniforme".

Un día después del asesinato de la joven Stephania Carmona, el gobierno municipal de Ajalpan, de donde es originaria, expresó su profunda consternación por el caso y exigió justicia, así como una investigación exhaustiva, transparente y con estricto apego a la ley.

Por medio de un comunicado, el Gobierno de Ajalpan pidió que este acto no quede impune y se encuentre a los responsables.

