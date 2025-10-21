Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Baja California registraron actividad sísmica durante la madrugada y mañana de este 21 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

En los últimos días, los estados de Oaxaca y Guerrero registraron movimientos telúricos superiores a la magnitud 4. Cabe recordar que desde el fin de semana pasado, el estado sede del Festival de la Guelaguetza presentó actividad sísmica persistente y ascendente.

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 07:20:51 19 km al oeste de Río Grande 22.6 km

Guerrero

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 02:10:05 38 km al suroeste de Zihuatanejo 5 km 4.2 04:26:53 32 km al sur de Ciudad Altamirano 55.7 km

Este martes, la actividad sísmica en los estados del sur continúa. Durante las primeras horas de este 21 de octubre, en los registros del SSN aparecen las entidades de Oaxaca, Guerrero y Michoacán con movimientos telúricos superiores o iguales a la magnitud 4. A estos estados se les une Baja California.

A continuación, presentamos más detalles de los sismos presentados en las entidades mencionadas en lo que va de este martes.

Baja California

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 01:42:51 83 km al noroeste de San Felipe 20.3 km

Guerrero

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 03:21:32 36 km al sur de Atoyac de Álvarez 8 km

Michoacán

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 05:14:38 66 km al noroeste de La Mira 44.2 km

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 07:34:53 55 km al sureste de Crucecita 13.4 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

