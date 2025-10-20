Sheinbaum, sobre el relanzamiento del PAN: Es el mismo lugar y con la misma gente

El pasado 18 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) , liderado por Jorge Romero Herrera , realizó el relanzamiento del partido ante la ciudadanía mexicana.

El presidente del PAN anunció una nueva etapa donde el partido " será una nueva voz para la sociedad y el futuro del partido no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura ".

En su discurso en el Frontón México, Romero expuso que " esa decisión la piden una mayoría de votantes. El punto final a una era, ninguna sigla se antepondrá al PAN. "

Anunció además un nuevo método de selección de candidatos con elecciones primarias a la ciudadanía, encuestas cualitativas, la gente decidirá quién nos representa como candidatos. " Regresa al PAN la meritocracia ".

Sheinbaum tacha de insensibles a los dirigentes del PAN

Este lunes, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que la fecha del lanzamiento fue en sí misma un acto de insensibilidad ante la crisis de vivienda que están pasando las familias damnificadas tras las lluvias extraordinarias ocurridas del 6 al 9 de octubre en los estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

“ Diría que muy poca sensibilidad por el día que lo hicieron. Hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, hasta que definiéramos que la emergencia se levanta. ”

Además, la Mandataria señaló que el PAN ya no tiene nada nuevo qué ofrecer al Pueblo de México y sentenció: " Es en el mismo lugar y con la misma gente ."

