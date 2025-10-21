Noroña solicitará licencia temporal; ¿cuál es el motivo?

El senador Gerardo Fernández Noroña adelantó que solicitará licencia para separarse de su escaño temporalmente a partir de este 24 de octubre.

En redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva del Senado no informó los motivos de su licencia y se limitó a decir que "será por un tiempo (…), tengo cosas que hacer, tengo una tarea encomendada".

Comentó que este martes citará a conferencia de prensa a los medios de comunicación para dar a conocer las razones de su próxima ausencia.

"El próximo 24, es jueves 24, a partir del jueves 24, voy a pedir licencia en mi condición de senador de la República. Han estado especulando, porque casi se me fue la boca la semana pasada", expresó en su video charla en redes sociales.

Noroña dijo que su decisión ya fue formalizada por canales burocráticos.

"Tengan paciencia, mañana platicamos con los medios y transmitiremos en vivo, para que nadie tenga que ver ningún medio en especial", les dijo a sus seguidores en YouTube, Facebook y TikTok.

Reconoció que su anuncio generó especulaciones en los últimos días, pero rechazó que su decisión esté relacionada con los señalamientos o "golpeteo político" que ha enfrentado.

"Por los escándalos me hacen los mandados, todas sus intrigas. Estoy muy consciente de la responsabilidad que esto implica, y no me he movido un milímetro de mis principios ni de mi compromiso con el pueblo", subrayó.

Durante la transmisión, el senador dijo que tomó la determinación luego de un proceso de reflexión personal y política.

Aseguró que su decisión responde a su "compromiso con el país y con la transformación", y que no pretende abandonar la lucha que ha encabezado desde el Congreso. "Los cargos son temporales, pero la aportación queda para la vida. No voy a tirar por la borda lo que hemos construido. Voy a seguir firme, como roca, pase lo que pase, al costo que tenga que pagarse", sostuvo.

MV