¿Sarampión o varicela? Cómo distinguir los síntomas de cada una

El brote reciente de sarampión en México preocupa a muchos mexicanos, sobre todo a los padres de familia. Ante esto, es importante mantenerse informado para no confundir los síntomas con otras afecciones, como la varicela. El aumento de casos de sarampión en México encendió la alerta sanitaria. Del 1 de enero al 9 de febrero se han confirmado 2 mil 467 casos de sarampión, de acuerdo con la Secretaría de Salud, lo que llevó al anuncio de un refuerzo de vacunación en distintos puntos del país.Las cifras oficiales indican que el grupo más afectado en 2025 y lo que va de 2026 es el de niños de cero a nueve años. Ante este panorama, también creció la búsqueda de información para diferenciar esta enfermedad de otras infecciones virales como la varicela, ya que ambas provocan erupciones en la piel.Aunque el sarampión y la varicela son enfermedades virales que generan lesiones cutáneas, no son lo mismo. Cada una tiene características específicas.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el sarampión es una enfermedad viral que se transmite por gotas provenientes de la nariz, boca y faringe de personas infectadas.Según el Gobierno de México, los síntomas incluyen:La vacunación contra el sarampión es la principal medida de prevención. Existen dos opciones:De acuerdo con Mayo Clinic, la varicela es causada por el virus varicela-zóster y se transmite con facilidad entre personas que no han tenido la enfermedad.La erupción aparece entre 10 y 21 días después del contacto con el virus. Los síntomas incluyen:La erupción de la varicela evoluciona en tres etapas: