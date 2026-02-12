La calle más bonita de Guadalajara para pasear a tu perro

El próximo 14 de febrero es aniversario de Guadalajara y, ante esa fecha, vale la pena recordar los lugares bellos de ciudad y existe una calle que es ideal para caminar y disfrutar del día, especialmente si se hace junto a tu perro.

Tomar un paseo matutino o al caer la tarde es una actividad sencilla que llena de satisfacción a quien la practica. Si esta caminata se hace en compañía de tu mujer amigo, tu fiel perro, mucho mejor.

En Guadalajara existen algunos parques y zonas que facilitan ese momento de recreación para tu mascota, pero además de esa oferta, existe una calle cerca del Centro de Guadalajara que es una bella opción.

La calle Libertad, en la colonia Americana, es una vía de banquetas amplias que facilita el recorrido con tu perro sin mayor problema . Además, está completamente arbolada, por lo que preocuparte por el sol es lo de menos.

Además, la caminta está enmarcada de bellas casonas que dan fe del paso del tiempo por la ciudad y una gran variedad de cafés y restaurantes si lo que deseas es hacer una pausa en el camino. La mayoría de estos establecimientos son pet friendly.

Un estímulo más para tomar la decisión, es que estamos próximos a la primavera y el espectáculo de floración en la vía es prometedor, porque cuenta con densidad en plantas y árboles que acompañan a las fincas.

Por último, también como aliciente, está que la calle Libertad cierra en el Paseo Chapultepec al poniente, lo que puede extender tu recorrido todavía más en una zona agradable y de fácil acceso.

Así que ya lo sabes, no sólo los parques representan escenarios ideales para pasear con tu perro, en Guadalajara también algunas calles son ideales para esta actividad. Eso sí, procura acompañarte de bolsas de plástico para recoger las heces de tu mascota, de forma responsable, y lleva agua para que ni tú ni tu amigo se deshidraten.

Beneficios de caminar

Los expertos médicos coinciden en que caminar es una manera fácil de mejorar la salud física y mental, aumentar la forma física y prevenir enfermedades . Aunque no es el único tipo de ejercicio que las personas deberían hacer, es un excelente primer paso hacia una vida saludable.

Caminar también mejora los niveles de azúcar en la sangre, es bueno para la salud ósea y puede ayudarte a perder peso y dormir mejor .

¿Otra ventaja? Es un ejercicio de bajo impacto que pone menos presión sobre las articulaciones mientras fortalece tu corazón y pulmones .

