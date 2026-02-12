El brote de sarampión que se vive en México ha levantado voces de los opositores al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y, en esta ocasión, fue Felipe Calderón Hinojosa quien se lanzó en contra de la administración federal.

"Terrible... la crisis del sarampión pudo haberse evitado", escribió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa , quien arremetió contra el Gobierno de México por haber cancelado "por ignorancia o ambición" las campañas de vacunación universal .

En sus redes sociales, el panista retomó las cifras compartidas por el excandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, quien señaló que en 2012 la cobertura contra el sarampión era de 98.8% en su primera dosis y 91.8% en la segunda.

"Esta es una gran verdad expuesta por Salomón Chertorivski. En 2024, la administración pasada, y en particular el inepto de [Hugo] López-Gatell, la dejó en 79.8% y 68.9%. Negligencia criminal", secundó Calderón Hinojosa.

El exmandatario federal, sin embargo, no fue el único representante de oposición que criticó el brote de sarampión en el país. La vicepresidenta de San Lázaro, Paulina Rubio, ironizó que "entonces la culpa del sarampión es de Fox y Calderón".

Del mismo modo, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal, dijo en conferencia de prensa desde San Lázaro que no se puede culpar a administraciones pasadas por este problema.

"70% de los fallecimientos son de niños que debieron vacunarse en el sexenio de López Obrador y se les negó esa protección", acusó el legislador.

En su mensaje, se lanzó en contra de López-Gatell "y compañía" por su probable responsabilidad en suspender jornadas de vacunación durante años, hecho que, dijo, sigue cobrando vidas.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, fue otra voz crítica ante este brote. En sus redes sociales, aseveró que México vive un retroceso alarmante en salud pública.

"En solo semanas de 2026 se registraron 2 mil 027 casos de sarampión, y hoy nuestro país concentra el 71% de todos los contagios en América. No es casualidad", consideró.

De acuerdo con el priista, la caída de las coberturas de vacunación está pasando factura, con una enfermedad prevenible que vuelve a cobrar vidas con defunciones, hospitalizaciones y brotes en casi toda la República.

"El riesgo ya no es solo infantil. Adultos jóvenes, de 20 a 40 años, hoy están entre los más expuestos por esquemas incompletos de vacunación. Estados como Jalisco, CDMX, Guerrero y Chiapas muestran incrementos preocupantes. El sarampión no es un descuido menor", concluyó Añorve.

