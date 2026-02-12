Pemex reporta producción récord de 1.27 millones de barriles diarios

Con base en sus más recientes estadísticas operativas correspondientes a 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este jueves que alcanzó su mayor nivel de producción, con un promedio de 1.27 millones de barriles diarios de productos petrolíferos.

En un comunicado, la empresa estatal destacó que esta cifra representa un aumento de 177 mil barriles diarios en comparación con el año anterior en la producción de destilados, lo que refleja una mejora en la eficiencia del procesamiento del crudo y avances en la estrategia de soberanía energética promovida por el Gobierno de México.

Durante ese periodo, Pemex señaló que los productos de mayor valor agregado, como gasolina, diésel y turbosina, registraron un crecimiento constante , derivado de una mayor eficiencia operativa en las refinerías y del fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación.

El objetivo de la compañía es lograr la meta de 1.56 millones de barriles diarios de petróleo crudo, lo que será posible "gracias a inversión pública y mixta, en mantenimiento, modernización y mayor aprovechamiento de residuales", puntualizó.

Asimismo, su intención es alcanzar una proporción de hasta un 80 % en la mezcla refinada en los próximos años , algo que permitirá producir más combustibles útiles y reducir progresivamente los productos residuales.

"Estos resultados consolidan una tendencia positiva en el consumo y fortalecen la capacidad de Pemex para atender la demanda interna con producción propia, lo que significa menor dependencia de la importación, mayor seguridad energética y el fortalecimiento de la soberanía nacional", concluyó Pemex.

En estos días la empresa estatal está en el punto de mira tras el anuncio de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del freno en el envío de petróleo a Cuba ante la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

El año pasado Pemex envío crudo a la isla caribeña por valor de 496 millones de dólares, lo que representa una proporción mínima de las ventas totales de la petrolera mexicana, según afirmó hace semanas su director, Víctor Rodríguez Padilla, en una conferencia de prensa presidencial.

