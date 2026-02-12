Previo a la celebración del Día del Amor en México, resaltan los datos sobre la forma en la que los mexicanos llevamos nuestras relaciones y es incluye, desde luego, al divorcio. Estos son los datos más recientes en el país:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer los principales resultados de la Estadística de Divorcios (ED) 2024. La información procede de los registros administrativos de los Juzgados de lo Familiar, Mixtos y Civiles, así como de las Oficialías del Registro Civil.

En 2024, se registraron 161 mil 932 divorcios en México , de los cuales 89.6 % se resolvió por la vía judicial y 10.4 %, por la vía administrativa.

La tasa de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más pasó de 1.52, en 2015, a 1.79, en 2024. El año 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia por la COVID-19, presentó una disminución respecto a 2019, y también fue inferior a la de 2015.

¿Por qué y dónde se divorcian los mexicanos?

Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron:

divorcio incausado ("divorcio exprés"), con 67.2 % siguió el mutuo consentimiento, con 31.3 % y la separación del hogar conyugal por más de un año, con 0.8 por ciento

La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios por vía administrativa como por vía judicial.

De acuerdo con la información registrada, las mujeres se divorciaron más jóvenes que los hombres. La edad promedio de ellas al momento del divorcio fue de 41.1 años, mientras que la de ellos fue de 43.6 .

Las entidades con las mayores tasas de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más fueron:

Campeche, con 4.9 Nuevo León, con 3.5 Tamaulipas, con 3.3

Las tasas más bajas las presentaron:

Veracruz, con 0.9 Chiapas, con 1.2 Estado de México, con 1.2

El divorcio en México:

En 2024, se registraron 161 mil 932 divorcios en México

Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron: divorcio incausado, con 67.2 % y mutuo consentimiento, con 31.3 por ciento.

Se registraron 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios.

La edad promedio al momento de iniciar los trámites de divorcio para las mujeres fue de 41.1 años y la de los hombres, de 43.6.

Se registraron 161 mil 249 divorcios entre parejas constituidas por una mujer y un hombre; 439 constituidas solo por mujeres y 244, solo por hombres.

Se registraron 161 mil 249 divorcios entre parejas constituidas por una mujer y un hombre; 439 entre las constituidas solo por mujeres y 244 entre las formadas solo por hombres. De 2020 a 2024, los casos con divorciantes del mismo sexo se incrementaron: los divorcios entre mujeres han sido superiores a los divorcios entre hombres.

Con información de Inegi

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA