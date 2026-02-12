Previo a la celebración del Día del Amor en México, resaltan los datos sobre la forma en la que los mexicanos llevamos nuestras relaciones y es incluye, desde luego, al divorcio. Estos son los datos más recientes en el país:El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer los principales resultados de la Estadística de Divorcios (ED) 2024. La información procede de los registros administrativos de los Juzgados de lo Familiar, Mixtos y Civiles, así como de las Oficialías del Registro Civil.En 2024, se registraron 161 mil 932 divorcios en México, de los cuales 89.6 % se resolvió por la vía judicial y 10.4 %, por la vía administrativa.La tasa de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más pasó de 1.52, en 2015, a 1.79, en 2024. El año 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia por la COVID-19, presentó una disminución respecto a 2019, y también fue inferior a la de 2015.Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron: La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios por vía administrativa como por vía judicial.De acuerdo con la información registrada, las mujeres se divorciaron más jóvenes que los hombres. La edad promedio de ellas al momento del divorcio fue de 41.1 años, mientras que la de ellos fue de 43.6.Las entidades con las mayores tasas de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más fueron: Las tasas más bajas las presentaron: Se registraron 161 mil 249 divorcios entre parejas constituidas por una mujer y un hombre; 439 entre las constituidas solo por mujeres y 244 entre las formadas solo por hombres. De 2020 a 2024, los casos con divorciantes del mismo sexo se incrementaron: los divorcios entre mujeres han sido superiores a los divorcios entre hombres.Con información de Inegi* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA