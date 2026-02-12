Calles cerradas en Hermosillo tras el incendio de Sams Club

Un incendio de gran magnitud registrado este jueves 12 de febrero en una tienda Sam’s Club del sector Vado del Río provocó un amplio operativo de emergencia y el cierre de varias vialidades en una de las zonas más transitadas de Hermosillo.

El siniestro se reportó en el cruce de Paseo Río Sonora y bulevar Reforma, lo que movilizó a más de 40 elementos de distintas corporaciones, entre ellos bomberos y personal de Protección Civil estatal.

Aunque el fuego alcanzó gran intensidad al interior del establecimiento, las autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas y que el incendio se encuentra controlado en un 95 por ciento, con algunos puntos aún en proceso de liquidación.

Cruces que debes evitar

Río Sonora y Reforma (frente al Sam’s Club)

Río Sonora y Comonfort

Cultura y Solidaridad

Cultura y Reforma

Calles cerradas

Río Sonora, en ambos sentidos, desde Solidaridad hasta Comonfort

Camino del Seri

Solidaridad, a la altura del cruce con Cultura

Galeana

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños en la zona.

