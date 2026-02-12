Este lugar de Jalisco prepara los mejores picones

Los postres son deliciosos y Jalisco tiene de qué presumir. El pan dulce es hecho como en ningún lugar en regiones de la entidad y, entre esa oferta, destaca el picón, una delicia que además está llena de tradición y existe un lugar muy cerca de Guadalajara que se jacta de hornear los mejores.

Ubicado en la región de la Ciénega de Chapala, Poncitlán es conocido por la elaboración del pan llamado picón, que es ahora su máxima insignia culinaria al darle fama en poblaciones aledañas y entre gente de paso que compra este famoso pan al pie de carretera.

A decir de los pobladores de Poncitlán, que se localiza a 65 kilómetros de Guadalajara, la tradición del picón tiene ya más de 100 años , cuando familiares de españoles empezaron con la receta de este delicioso pan que ha convertido a los poncitlenses en sus más dignos representantes.

Decenas de panaderos hornean picón, elaborándolo con sabores y diversos tamaños para todos los gustos, sobre todo hechos con calidad y mucho amor al arte reposteril. Los insumos que utilizan, que son naturales y sin conservadores, y la manera de hornearlo, es lo que hace que el picón de Poncitlán sea emblemático por su sabor único.

Los picones que hacen son de diferentes tamaños, desde uno pequeñito que le llaman píldora, el chico, mediano y grande, mientras que los sabores son de arándano, nuez, pasas, almendras y naranja.

En temporadas como Semana Santa, la producción se duplica, y los panaderos hacen hasta cinco mil picones porque la demanda se incrementa de manera importante.

La receta de acuerdo a la historia proviene de España, pero los panaderos poncitlenses se han dado a la tarea de mejorarla y hacerle algunas modificaciones, de tal forma que ahora el picón de Poncitlán es toda una tradición transmitida de generación en generación y reconocida por muchos jaliscienses.

Con información de NTX

OB