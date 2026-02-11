El "abuelo" de Guadalajara: Este es el árbol más viejo de la ciudad

"El próximo 14 de febrero, Guadalajara cumple 484 años. Y ante este aniversario, es importante darle un repaso a los emblemas de la ciudad que le dan identidad, como sus árboles, entre los que destaca uno especialmente, que podría ser considerado el abuelo de la ciudad por su longevidad. Aquí te contamos:

En Guadalajara existen árboles tan viejos como la ciudad, y aún más viejos que la ciudad misma. Árboles que ya estaban en Guadalajara cuando la Calzada Independencia no era una avenida sino un río, árboles cuyo follaje ya daba sombra aún desde mucho antes de que a Guadalajara llegara siquiera el ferrocarril, y árboles que no hacían más que esperar la primavera mientras Porfirio Díaz se consumía en el fuego lento de su presidencia eterna.

Árboles que han estado aquí mucho antes que nosotros, y que seguirán aquí cuando nosotros ya no estemos.

La Academia Mexicana de Paisaje (ACAMPA) el Comité de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara, se dieron la tarea de seleccionar a los árboles "patrimoniales" de Guadalajara, los cuales se destacan por su relevancia histórica, cultural, y por el encanto que otorgan a las calles de la ciudad. Entre estas categorizaciones, se seleccionó también al que es considerado el árbol más antiguo de Guadalajara; de este se trata.

Una higuera negra, el árbol más antiguo de Guadalajara

Se trata de la higuera negra (Ficus crocata), localizado en la calle Volcán San Francisco, en Huentitán El Bajo, en la Parroquia del Señor de la Ascensión . Según el registro, este árbol tiene un poco más de 284 años: casi tres siglos. Tiene 1.35 metros de grosor, y 20 de altura . No es un árbol monumental ni desbordado en ramajes indómitos, a simple vista parece un árbol como cualquier otro, pero ya estaba en Guadalajara desde 1735, aun desde antes de que aconteciera la Guerra de Independencia, aun desde mucho antes de que Miguel Hidalgo aboliera la esclavitud en nuestras tierras.

La higuera negra de Huentitán El Bajo ya existía cuando los monjes franciscanos edificaron la capilla que al día de hoy sigue existiendo en las calles del barrio. De modo que no es un árbol histórico solo por sus años, sino porque fue cuidado, regado y recortado por paciencia de los franciscanos, "primeros evangelizadores de los indígenas de la zona que transitaban de Zacatecas a Guadalajara".

La higuera negra de Huentitán El Bajo es considerado el árbol más antiguo de Guadalajara. ESPECIAL/ Gobierno de Jalisco

Había un árbol aún más viejo

Cabe destacar que había un árbol más antiguo que la higuera negra de Huentitán El Bajo; se trataba de el Zalate de la extinta Garita Buenavista, que existía desde 1517, mucho antes de la fundación de Guadalajara, pero que en 1992 fue derribado por una tormenta.

Para los habitantes de Huentitán el Bajo, la higuera negra es parte de ellos, conforma su historia, es una señal de identidad. "Siempre ha estado ahí", dice la gente que habita esas calles. Un árbol tan viejo como Guadalajara.

