El brote de sarampión en México ha dejado víctimas mortales. Las autoridades de salud federal actualizaron la cifra de muertos a causa del virus.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que hasta el momento se han confirmado 28 fallecimientos a causa de sarampión en el país , y adelantó que podría sumarse un caso más en las próximas horas, en caso de que se confirme el diagnóstico .

"Sí, actualmente tenemos 28 casos confirmados, hay un caso más que será el 29 en caso de que se confirme que fue por sarampión", declaró el funcionario.

Detalló que la mayoría de las defunciones se registraron al inicio del brote, particularmente en el estado de Chihuahua, y principalmente en personas que no contaban con vacunación .

"Es importante también señalar que 21 de los casos ocurrieron al principio, fundamentalmente en Chihuahua, en gente que no se había vacunado", explicó.

Kershenobich agregó que posteriormente se registraron siete u ocho fallecimientos adicionales. En algunos casos, los pacientes presentaban enfermedades previas; sin embargo, también hubo complicaciones derivadas directamente del sarampión.

"Hemos tenido después de eso siete u ocho casos más de fallecimiento. Algunos de ellos tenían alguna otra enfermedad asociada, pero también ocurrieron casos que se complicaron con situaciones bacterianas, neumonía, por ejemplo", señaló.

El secretario reiteró que el número oficial de decesos confirmados es de 28, con un caso adicional en proceso de dictaminación, que podría elevar la cifra a 29.

Sheinbaum pide mantener "la calma" ante brote de sarampión y refuerza vacunación infantil

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este miércoles a mantener la "calma" ante el brote de sarampión en el país e insistió que se reforzará la vacunación, especialmente entre niñas y niños, al sostener que la mayoría de la población cuenta con protección .

"Como se ha visto que hay un brote de sarampión. Primero, hay que guardar la calma, porque si no se genera una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia, entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias", señaló la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum recordó que "la mayor parte" de las mexicanas y mexicanos está vacunados , lo que es crucial para evitar un mayor número de casos de sarampión.

Ante la situación actual, la Presidenta explicó que como parte de la estrategia, se ha priorizado la inmunización infantil.

Con información de SUN y EFE

OA