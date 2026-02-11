Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa, que es una de las principales causas de muerte en niños . Esta enfermedad es causada por un virus, que, contrario a lo que mucha gente piensa, se puede contraer a cualquier edad. Se contagia a través de gotitas invisibles provenientes de la nariz y la boca de las personas infectadas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

El primer síntoma es la fiebre, de por lo menos 3 días, seguido de tos, escurrimiento nasal y conjuntivitis. La fiebre puede llegar a alcanzar los 40°C, y en pacientes con un sistema inmune debilitado, puede desarrollarse neumonía.

Actualmente, en México hay un brote de sarampión y se han reportado miles de casos alrededor del país, llegando incluso a algunas muertes. El brote inició en el estado de Chihuahua y, según el titular de la Secretaría de Salud (SSa), David Kershenobich Stalnikowitz, al día de hoy suman 28 decesos debido a la enfermedad.

"Tenemos vacunas, tenemos identificado dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación", aseguró Kershenobich, al presentar el balance de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, subrayando que la inmunización es la única vía efectiva para frenar la transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa.

¿Cuáles son los estados con más casos de sarampión en México?

Durante la mañanera de este miércoles 11 de febrero, David Kershenobich reveló los detalles de los estados de la República con más casos de sarampión:

Jalisco (mil 245 casos)

Colima (50 casos)

Chiapas (238 casos)

Sinaloa (118 casos)

Nayarit (23 casos)

Tabasco (35 casos)

Ciudad de México (120 casos)

90% de los infectados no están vacunados contra sarampión

En dichas entidades se mantiene vigilancia epidemiológica y se refuerzan las jornadas de vacunación para cortar las cadenas de transmisión. Según la Secretaría de Salud, estos estados concentran el 85 % de los casos de sarampión en 2026. Por su parte, de los 32 estados del país, 24 tienen menos de 100 casos acumulados durante el brote

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal recordó que el sarampión es una de las enfermedades virales con mayor índice de transmisibilidad, ya que una persona contagiada puede infectar hasta 18 más, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas después de que la persona haya abandonado el lugar. Asimismo, aseguró que el 90 % de los casos de sarampión son de personas que no se habían vacunado.

Como ya se mencionó, el primer brote del actual periodo se registró en Chihuahua en febrero de 2025, entidad que concentró 49 % del total de los casos nacionales. En el punto más crítico se reportaron hasta 500 contagios en un solo día y más de 4 mil casos acumulados. Sin embargo, con la aplicación de 1.8 millones de vacunas, el brote fue contenido y actualmente solo se reportan casos aislados.

Con información de SUN.

