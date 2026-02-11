Aviones de Cuba cargan combustible turbosina en México: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró este miércoles desde "La Mañanera" que México no ha detenido la ayuda humanitaria para Cuba y que, sumado a esas acciones, el Gobierno ha proporcionado turbosina a los aviones de la isla del Caribe.

Las declaraciones de la Mandataria surgen luego de que invitara a las y los mexicanos a sumarse a la colecta de víveres, medicamentos y enseres clínicos promocionada por cubamos en México.

"Hay organizaciones que están llamando a esta colecta, nosotros enviamos lo que teníamos; además del apoyo que normalmente se da desde Amexcid (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo)".

El pasado domingo, el Gobierno de México envió dos busques cargados con ayuda humanitaria para la isla, tras lo cual cubanos en nuestro país convocaron a una campaña de acopio de medicamentos y comida, apelando a la "solidaridad", "fraternidad" y "hermandad" de las personas, el Colectivo de Solidaridad Militante "Va por Cuba" y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí AC, pidieron participar en una campaña de acopio en el Zócalo de la Ciudad de México " para demostrar que Cuba no está sola ".

Turbosina para Cuba

La Presidenta declaró que el Gobierno no ha suspendido —y todo parece indicar que no detendrá— los vuelos a Cuba; además, en alusión al apoyo que México mantiene con la isla del Caribe, reveló que los aviones de aquél país cargan turbosina desde la República Mexicana .

" Por cierto, los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido; ellos cargan su turbosina aquí en el país [México]. Es importante que se sepa ".

La turbosina es un combustible de aviación basado en queroseno, diseñado para motores de turbina de gas en aviones y helicópteros. Es una mezcla de aproximadamente 30 % queroseno y 70 % gasolina, con bajo punto de congelación. El precio del litro de esta sustancia va de los 9.4685 a los 13.1442 pesos.

¿Y el envío de petróleo a Cuba?

La Presidenta declaró el pasado lunes que México continuará con gestiones diplomáticas para retomar el envío de petróleo a la isla y para expresar su desacuerdo en foros internacionales.

"Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoya al pueblo siempre", expresó.

La Mandataria explicó que el decreto estadounidense prevé aranceles a países que exporten crudo a Cuba, por lo que su Gobierno busca evitar repercusiones para México .

"Estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba. Y también haciendo un llamado internacional de Estados Unidos", afirmó.

