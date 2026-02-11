La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad en comisiones la reforma constitucional que establece de forma gradual la semana de 40 horas. El dictamen fue turnado a la mesa directiva de la cámara donde quedó en primera lectura para votarse este miércoles 11 de febrero.

Incluso los senadores de las bancadas del PRI, PAN, y MC, que se habían mostrado en contra, dieron su visto bueno a la iniciativa presidencial presentada por Sheinbaum Pardo. Este es uno de los dos dictámenes que se tienen que votar para la reducción de la jornada de trabajo de manera gradual en México. La reforma está compuesta por los siguientes cinco ejes:

Reducción gradual del tiempo de trabajo

Límite de 40 horas por semana

Protección al salario

Ampliación del tiempo extraordinario

Prohibición de las horas extra para menores de 18 años

¿Por qué se deben votar dos dictámenes?

Hay que tomar en cuenta que es necesario modificar dos textos políticos distintos. Primero, se debe realizar una reforma constitucional para el ajuste en la Ley Federal del Trabajo (LFT), específicamente entre los artículos transitorios se establece un plazo de 90 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que el Congreso adecue la legislación secundaria.

Por otro lado, también se debe modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Título Sexto referente Del trabajo y la Previsión Social.

