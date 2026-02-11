El caso del depuesto presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, que es acusado de secuestro y vínculos con el crimen organizado sigue avanzando y ahora se conocen más detalles sobre su presunta operación al frente del municipio, así como del proceso judicial que enfrenta.

Sheinbaum se pronuncia sobre nueva alcaldesa interina de Tequila

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a estar "muy pendientes" del gobierno de Tequila , luego de que, tras la elección de Marisol Rodríguez como alcaldesa interina, fue acusada de también tener vínculos con el Cártel Nueva Generación y exhibida en redes sociales en una reunión con narcocorridos .

"Quien elige a esta persona es el propio Cabildo y hay que estar muy pendientes de que el gobierno de esta persona esté acorde con la ley y que regrese la tranquilidad al municipio de Tequila", comentó en conferencia de prensa.

La Presidenta insistió que la alcaldesa fue elegida por el Cabildo, "como debe de ser, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal".

Agregó que "hay que revisarlo y, sobre todo, ver qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella porque tiene que resolver todo el problema que se había presentado con el anterior alcalde".

Extorsión del alcalde de Tequila no sólo fue a tequileros

El exalcalde de Tequila Diego Rivera Navarro no sólo extorsionó a tequileros desde el ayuntamiento, sino que también lo hizo con empresarios de otros ramos, afirmó el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones , en respuesta a las declaraciones de la presidenta municipal interina, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, quien tras rendir protesta en el cargo negó que hubiera extorsiones de la autoridad municipal hacia los empresarios.

El líder empresarial indicó que el organismo que representa recibió más de una decena de reportes de industriales que se encontraban en esa situación.

"Sí hubo y hay que hablarlo; personalmente tuve que ver temas de otro tipo de industria que no necesariamente es la tequilera", dijo el empresario y señaló que se informó de ello al Gobierno de Jalisco.

Sin revelar el nombre de las empresas o el ramo al que pertenecen, aseguró que desde el CCIJ se hicieron denuncias ante las autoridades correspondientes; sin embargo, aceptó que no sabe si cada empresa afectada dio seguimiento al proceso de ratificar las demandas.

Audiencia de exalcalde

Ayer martes, el exalcalde y dos integrantes de su gabinete: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro Municipal, comparecieron ante el juez de Control Mario Elizondo Martínez, quien determinaría su vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

Sin embargo, hasta las 20:00 horas de ayer continuaba la audiencia de imputación, en la que el juez también decidiría si les ratificaba la prisión preventiva oficiosa.

Policías ilocalizables

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, señaló que durante la revisión que se hace a la Comisaría de Seguridad de Tequila se ha detectado que tras el arresto del exalcalde y otros tres funcionarios —entre los que se encuentra el excomisario— hay siete elementos que dejaron de presentarse a laborar y están ilocalizables .

Indicó que, además, 30 policías municipales laboraban sin haber aprobado los controles de confianza y de ellos hay 14 que ya no tienen oportunidad de ser reevaluados , por lo que causarán baja administrativa.

Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, es vinculado a proceso

El juez de control Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", y a dos de sus colaboradores por delincuencia organizada con el fin de cometer el delito de secuestro y secuestro agravado en agravio de dos aspirantes a la presidencia municipal de dicho municipio en 2021.

Asimismo, el juzgador les ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Rivera Navarro, señalado de nexos con el Cártel Nueva Generación, permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, durante el tiempo que dure el proceso penal en su contra .

En tanto, que Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal, presuntos cómplices, seguirán privados de la libertad en el penal federal número 14, ubicado en Chiapas.

En continuación de la audiencia de imputación, el juez válido los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) que acusan al alcalde morenista del secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021, a quienes secuestró, golpeó y torturó para que renunciaran a sus aspiraciones políticas.

El juez de control dio un plazo de cuatro meses a la Fiscalía General de la República para el cierre de la investigación complementaria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA