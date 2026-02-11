El brote de sarampión que castiga a México afecta a unos estados más que a otros. Y este martes 11 de febrero, desde el Gobierno federal, se han dado a conocer los estados que encabezan los contagios.

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz el funcionario federal recordó que el sarampión es una de las enfermedades virales con mayor índice de transmisibilidad, ya que una persona contagiada puede infectar hasta 18 más, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas después de que la persona haya abandonado el lugar .

En sus primeras etapas, explicó, la enfermedad se presenta como un cuadro gripal con fiebre, malestar general y escurrimiento nasal, por lo que recomendó no automedicarse ni usar antibióticos, salvo en caso de complicaciones específicas.

"Tenemos vacunas, tenemos identificado dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación", aseguró el secretario de Salud, al presentar el balance de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, al subrayar que la inmunización es la única vía efectiva para frenar la transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa .

Estados con más contagio de sarampión en México

En la actualidad, los estados con mayor número de contagios son:

Jalisco Colima Chiapas Sinaloa Nayarit Tabasco Ciudad de México

En todas estas entidades donde se mantiene vigilancia epidemiológica y se refuerzan las jornadas de vacunación para cortar las cadenas de transmisión.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2025 y 2026 se han registrado 9 mil 74 casos acumulados de sarampión en el país .

El 90% de los casos de sarampión son de personas que no se habían vacunado

En una población de 133 millones de habitantes, esto representa una tasa de 6.7 casos por cada 100 mil habitantes, lo que, según el secretario, demuestra que la Estrategia de Vacunación ha sido efectiva.

"El 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado", enfatizó Kershenobich, al destacar que la inmunización no solo protege de cuadros graves, sino que también reduce la capacidad de contagio del virus.

El primer brote del actual periodo se registró en Chihuahua en febrero de 2025, entidad que concentró 49% del total de los casos nacionales.

En el punto más crítico se reportaron hasta 500 contagios en un solo día y más de 4 mil casos acumulados. Sin embargo, con la aplicación de 1.8 millones de vacunas, el brote fue contenido y actualmente solo se reportan casos aislados.

Casos de sarampión en los estados

La Secretaría de Salud precisó que 24 de las 32 entidades federativas tienen menos de 100 casos acumulados en el periodo analizado, lo que confirma que el sarampión se presenta en brotes focalizados.

El secretario reiteró que la mayoría de la población mexicana cuenta con esquema de vacunación, lo que ha permitido evitar un escenario de contagios masivos.

"Si no tuviéramos la protección de la vacunación, siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados" , advirtió.

La autoridad sanitaria adelantó que continuará la intensificación de la campaña en las zonas identificadas como prioritarias para lograr la reducción total de los brotes activos.

OA