El terror que sacudió a la zona arqueológica de Teotihuacán el pasado 20 de abril cobra una nueva y escalofriante dimensión el día de hoy. Un turista identificado en redes sociales como Joel Torres publicó una grabación inmersiva que documenta el minuto a minuto previo a la tragedia que conmocionó a México y al mundo.

Las imágenes exponen con crudeza cómo el atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez, caminó entre la multitud portando una mochila, lentes oscuros y un cubrebocas, burlando cualquier sospecha de los guardias de seguridad antes de abrir fuego contra los visitantes. Este documento visual responde al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo de un ataque que transformó un día de asombro cultural en una auténtica pesadilla internacional.

El ángulo ciego: así operó el tirador en la Pirámide de la Luna

El material audiovisual, que un turista capturó con una cámara de 360 grados de alta tecnología, permite a los investigadores y al público observar el entorno completo del sitio prehispánico desde múltiples perspectivas.

Jasso subió los empinados escalones de la estructura monumental, se desvió sigilosamente hacia el costado izquierdo y se arrodilló para hurgar en su equipaje con total tranquilidad.

“Pensamos que eran cohetes… después escuchamos los gritos: ‘¡Tiros, tiros!’”



Joel Torres, turista de Dallas, narró el terror que vivió junto a su familia durante el tiroteo en Teotihuacán. En un nuevo video, muestra que logró captar al atacante segundos antes de que comenzara a… pic.twitter.com/oaHxJoWNpQ— La Silla Rota (@lasillarota) April 23, 2026

A escasos centímetros de él, dos mujeres contemplaban el majestuoso paisaje del Estado de México, ignorando por completo que el agresor sacaba un revólver calibre .38 para iniciar el ataque directo que dejó a una turista canadiense sin vida y a otras 13 personas gravemente heridas.

Pánico en las alturas: El escape desesperado de los turistas

Tras las primeras detonaciones que rompieron el silencio del valle, el video registra el caos absoluto que se apoderó de la multitud. Los visitantes, atrapados en la cima de la pirámide, iniciaron un descenso desesperado y peligroso por las escalinatas de piedra volcánica, arriesgando caídas fatales con tal de huir de las balas.

La grabación capta los gritos de alerta, las súplicas por llamar a la policía y la confusión de las familias que intentaban resguardarse mientras el tirador continuaba disparando su arma. Este documento visual resulta crucial para las autoridades del Estado de México, ya que demuestra la frialdad calculada con la que el joven de 27 años ejecutó su plan antes de quitarse la vida en la misma plataforma.

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¿Por qué dicen que Julio César Jasso actuó bajo el efecto “copycat”?

Las autoridades de la Fiscalía confirmaron que Jasso planificó el ataque meticulosamente para que coincidiera exactamente con el 27º aniversario de la masacre de Columbine, perpetrada el 20 de abril de 1999 en una escuela secundaria de Estados Unidos. Los expertos en psicología criminal denominan a este fenómeno como el efecto "copycat" o imitador, un concepto que describe cómo un individuo replica crímenes famosos buscando notoriedad mediática y validación póstuma.

Los investigadores catearon su habitación de hotel y encontraron una fotografía que el agresor modificó con inteligencia artificial para posar sonriente junto a los perpetradores originales de Colorado, evidenciando una profunda obsesión con aquel suceso histórico y una desconexión total de la realidad.

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Este tiroteo no solo enlutó a múltiples familias, sino que encendió las alarmas de seguridad a nivel global debido a la diversidad de las víctimas. Entre los heridos destacan ciudadanos de Colombia, Estados Unidos, Brasil y Rusia, situación que obligó a las embajadas a intervenir rápidamente para brindar asistencia consular y médica.

Ocurriendo a menos de dos meses de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, el gobierno mexicano enfrenta ahora el reto monumental de rediseñar y garantizar la protección en sus principales destinos turísticos. Las autoridades necesitan implementar protocolos de seguridad más estrictos, detectores de metales y mayor presencia de la Guardia Nacional para evitar que un acto de violencia similar vuelva a manchar la imagen del país ante los ojos de la comunidad internacional.

JM