La tranquilidad de un barrio estudiantil en la CDMX se rompió tras revelarse que el tirador de Teotihuacán vivió ahí tres meses. Conoce cómo este "estudiante reservado" logró pasar desapercibido antes de cometer el ataque que dejó dos muertos y 13 heridos en la zona arqueológica.

Julio César Ramírez Jasso, quien disparó contra visitantes de la Zona Arqueológica de Teotihuacán y mató a una persona y dejó 13 heridos, vivió tres meses en el domicilio que aparece en la credencial de elector que le fue hallada. Esto en la calle Plan de San Luis número 16, en la colonia La Purísima Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Era discreto y parecía un estudiante normal, dijeron vecinos .

Según Ulises, encargado del inmueble, ahí se rentan cuartos para estudiantes y Julio César llegó al sitio en junio de 2019, procedente de Guerrero, y permaneció tres meses y luego se fue. Explicó que al solicitar una habitación presentó documentación personal y comentó que su intención era estudiar en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

No causó problemas, dice el encargado de la vivienda que rentó Julio César

"Él llegó como cualquier muchacho que viene de fuera para estudiar; presentó sus papeles y rentó un cuarto", relató.

El encargado señaló que el joven permaneció alrededor de tres meses en el inmueble. "Durante el tiempo que estuvo aquí nunca causó problemas, era reservado y casi no convivía con los demás", afirmó.

Ulises indicó que, tras el inicio de la pandemia por COVID-19, el joven informó que regresaría a su lugar de origen.

El inmueble donde residió durante tres meses permanece habitado. La fachada del edificio es de color naranja con blanco. Durante un recorrido realizado, se constató que el inmueble continúa ocupado y que varios inquilinos entraban y salían con normalidad.

Vecinos del edificio coincidieron en que el joven mantenía un perfil discreto .

"Lo veíamos salir diario con una mochila al hombro, casi siempre vestido de negro, pero no platicaba con nadie" , comentó una residente.

La Fiscalía entrevista a vecinos

Este mediodía, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribó al edificio para entrevistarse con los propietarios .

De acuerdo con testigos, los funcionarios preguntaron por el tiempo que Julio César habitó allí, su comportamiento y la fecha en la que dejó la habitación. "Vinieron a preguntar por él, querían saber cuándo estuvo aquí y cómo era", relató uno de los residentes.

Dan de alta a 8 heridos en ataque en Teotihuacán

Luego del ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, ocurrido el pasado lunes y donde una mujer canadiense falleció y el atacante se quitó la vida, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que ocho personas ya fueron dadas de alta, a la par que cinco continúan hospitalizadas .

En seguimiento a los hechos en el Estado de México, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum continúa en contacto con las embajadas y servicios consulares con la finalidad de atender a las personas extranjeras que resultaron afectadas.

La Segob indicó que envió personal, encabezado por el subsecretario Arturo Medina, "para dar seguimiento a las necesidades de las personas lesionadas y sus familiares".

Esto, en coordinación con autoridades del IMSS Bienestar y la Secretaría de Cultura.

"Se reitera que el Gobierno de México está en contacto directo con cada una de las familias de las víctimas dentro y fuera del país", destacó dicha dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

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OA