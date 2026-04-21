El inédito ataque en Teotihuacán revela una nueva amenaza: el efecto "copycat" o imitación de crímenes internacionales . Con un saldo de una turista fallecida y trece heridos, este evento sin precedentes obliga al Gobierno a blindar las zonas arqueológicas ante agresores solitarios que planean ataques con literatura violenta y armas de colección.

Un ataque solitario y planeado: Los 60 minutos de terror

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, detalló la cronología del evento ocurrido el lunes:

11:20 horas: Se recibe el reporte de disparos en la zona.

11:30 horas: Arriba la Guardia Nacional, quienes repelen la agresión y hieren al atacante en una pierna.

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11:45 horas: El agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, se quita la vida con su propia arma.

12:20 horas: El sitio turístico queda bajo resguardo total.

Las investigaciones confirmaron que el atacante actuó solo . Llegó al sitio en un vehículo de plataforma (Uber), se hospedó en un hotel cercano desde un día antes y realizó labores de reconocimiento previo para ejecutar su plan.

Perfil del agresor: La peligrosa tendencia al “Copycat”

El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, señaló que Jasso Ramírez presentaba un perfil psicopático caracterizado por la imitación de crímenes violentos ocurridos en otros países, fenómeno conocido como “Copycat” .

Entre las pertenencias halladas en su mochila táctica destacan:

Literatura y manuscritos: Textos alusivos a agresiones violentas ocurridas en Estados Unidos en abril de 1999 (vinculadas posiblemente a la masacre de Columbine).

Armamento: Un arma de fuego antigua (anterior a 1968), un arma punzocortante y una bolsa con 52 cartuchos útiles calibre .38 especial .

Logística: El agresor tuvo oportunidad de recargar su arma al menos dos veces antes de ser interceptado.

Saldo de víctimas y atención a extranjeros

El ataque dejó un balance trágico de dos decesos: una mujer de nacionalidad canadiense y el propio agresor .

Respecto a los 13 lesionados, las autoridades informaron que:

7 personas sufrieron heridas de bala.

6 personas ya fueron dadas de alta tras ser atendidas por lesiones menores y crisis nerviosas.

Nacionalidades afectadas: Turistas de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos.

Blindaje preventivo y nuevas reglas de acceso

La Presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades mexiquenses subrayaron que este hecho obliga a replantear la seguridad en espacios públicos. Tras confirmarse que el agresor utilizó un arma de difícil rastreo por su antigüedad, se reforzarán las revisiones preventivas.

Teotihuacán permanecerá cerrada mientras la Guardia Nacional y las fiscalías concluyen el peritaje de la zona, marcando un antes y un después en la administración de los grandes monumentos nacionales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SUN

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