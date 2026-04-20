La mañana de este lunes 20 de abril, alrededor de las 11:30 horas, una tragedia invadió a los turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán , en el Estado de México, luego de que un hombre abriera fuego con un arma, dejando como saldo una persona muerta, seis más lesionadas; para luego él mismo atentar contra su vida .

De acuerdo con información que se conoce hasta el momento, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Como resultado de los hechos, una mujer de nacionalidad canadiense murió y seis personas más resultaron lesionadas , quienes reciben atención médica. En el sitio fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles .

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que colaboran en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Víctimas del ataque en Teotihuacán

Hasta ahora se conoce, como resultado del tiroteo, a las siguientes víctimas:

Una mujer canadiense perdió la vida

Dos turistas colombianos están lesionados, junto a otro de nacionalidad rusa y otro más canadiense

Dos personas más resultaron heridas por caídas

El presunto autor del tiroteo se quitó la vida tras los hechos

Sheinbaum se pronuncia sobre la tragedia en Teotihuacán

Tras el ataque en Teotihuacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció al respecto. A través de su cuenta de X, compartió:

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”.

"Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad".

Cuentan 6 personas lesionadas y dos muertos por ataque en Teotihuacán

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que, tras atender una llamada sobre detonaciones de arma de fuego en Teotihuacán, se desplegó un operativo.

Al llegar al lugar, los elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal localizaron a dos personas sin vida, "una de ellas el probable agresor", y de manera preliminar, 6 lesionadas más: 4 por arma de fuego y dos por caídas .



X / @Claudiashein

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