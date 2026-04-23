Pista de patinaje GRATIS llegará al Zócalo por el Día del Niño en CDMX

Con motivo de la celebración del Día del Niño y de la Niña, la Ciudad de México confirmó los últimos preparativos para inaugurar el “Zocalito de las Infancias” , un espacio especial en el Zócalo capitalino que contará con diversas atracciones gratuitas, entre ellas una pista de patinaje que se perfila como una de las actividades más llamativas para los pequeños.

Las autoridades informaron que el festival se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución, donde ya fueron instalados tres domos de colores, así como la tradicional carpa de circo de los “Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca” , agrupación reconocida por sus espectáculos en México y Latinoamérica.

Sin embargo , uno de los principales atractivos será la pista de patinaje con tecnología especial que simula hielo, instalada sobre la plancha del Zócalo para que niñas y niños puedan disfrutar de esta experiencia de manera segura y gratuita. Incluso, en la zona ya se observan los preparativos finales y aparadores con patines color azul listos para recibir a los visitantes.

Pista de patinaje gratis será una de las principales atracciones del Zocalito de las Infancias

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a niñas y niños a celebrar su día en el Zócalo capitalino los próximos viernes 24, sábado 25 y domingo 26, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La entrada será completamente libre, por lo que los menores podrán disfrutar sin costo de todas las actividades programadas, incluyendo el acceso a la pista de patinaje , una de las más esperadas por las familias capitalinas.

Este espacio busca ofrecer una experiencia recreativa distinta en pleno corazón de la ciudad, convirtiendo el Zócalo en un gran centro de convivencia infantil durante el fin de semana.

X/@ClaraBrugadaM

Circo, globos aerostáticos y dinosaurios gigantes también llegarán al Zócalo de CDMX

Además de la pista de patinaje, el “Zocalito de las Infancias” contará con otras atracciones como dos globos aerostáticos, funciones de circo, talleres infantiles, conciertos, lucha libre, canchas deportivas, tirolesa y experiencias inmersivas.

También se instalará un Museo de Historia Natural al aire libre con réplicas de distintas especies, entre ellas dinosaurios, ballenas, pingüinos, oso polar y tigre dientes de sable, lo que promete convertirse en otro de los espacios favoritos para los asistentes.

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En las inmediaciones del Zócalo ya pueden observarse algunas figuras de animales, como una rana gigante, que formarán parte de esta exhibición temática pensada especialmente para niñas y niños.

Con esta programación, la Ciudad de México busca ofrecer una celebración masiva, gratuita y familiar para conmemorar el Día del Niño y consolidar al Zócalo como uno de los principales puntos de encuentro para este tipo de eventos.

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