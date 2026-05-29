Ramírez Cuéllar destaca reformas aprobadas en el Congreso de la Unión

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, celebró la aprobación de diversas reformas constitucionales en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión, entre ellas la modificación que aplaza la elección judicial hasta 2028 para que no se empalme con la elección intermedia de 2027. Destacó algunos puntos para mejorar la impartición de justicia.

"Se logró separar la elección política con la elección judicial; es decir, logramos evitar que la elección judicial se contaminara de los políticos, por eso nos fuimos hasta el 4 de junio de 2028. Es altamente positiva, fue muy bueno que disminuyéramos el número de candidatos para que los electores tengan mayor información, conozcan más a las personas que van a elegir, sepan de sus trayectorias y capacidades".

"Fue altamente positivo que en la Constitución queden claros los nuevos sistemas de evaluación para los que quieren ser postulados como jueces o como magistrados, y es también altamente positivo que las entidades de la República se sometan a un marco constitucional para que, al momento de renovar sus poderes judiciales, también los estándares y niveles de calidad sean mucho mayores; así le damos mayor poder a la escuela Nacional Judicial", detalló.

Sin embargo, criticó que hubo un cambio con el que no estuvo de acuerdo y fue agregar la posibilidad de que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se puedan reelegir.

"Hay un negrito en el arroz, un negrote en el arroz que es esta vergüenza nacional que se cometió al avalar la posibilidad de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se puedan reelegir y que duren lo mismo que duró Porfirio Díaz. Nosotros siempre hemos luchado contra los jueces vitalicios, siempre hemos luchado por erradicar las castas que controlan los tribunales o las instancias de impartición de justicia, por eso aprobamos la entrada de nuevos elementos para regenerar esos tejidos que están podridos. No era correcto darle la posibilidad de que se vuelvan a reelegir a cuatro grandes fantásticos que tienen controlada la Sala Superior", expresó.

Afirma que Morena triunfará en elecciones intermedias de Jalisco

Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que Morena triunfará en las elecciones intermedias del próximo año en Jalisco, incluyendo los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Es seguro que Laura Imelda ratifique su triunfo en Tlaquepaque, es una de las alcaldesas más aceptadas a nivel nacional, ha hecho un trabajo muy eficiente. Se va a ratificar el triunfo en Tonalá. Y vamos a elevar la competencia en Guadalajara y Zapopan".

Aseguró que también obtendrá un importante número de diputaciones locales.

Convoca a conmemorar triunfo de Claudia Sheinbaum

A dos años del triunfo electoral de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, militantes y simpatizantes de Morena se preparan para una concentración política este próximo 31 de mayo en distintas partes del país.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, resaltó que, además de la conmemoración, se busca "darle un jalón a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación", con el fin de consolidar las estrategias y promesas de campaña de la Presidenta de México.

Entre ellos resalta el Programa de Vivienda para el Bienestar y garantizar agua potable para todos los mexicanos, entre otros.

"Queremos afianzar los esfuerzos para garantizar el éxito del programa que tiene como base la construcción de millón 800 mil viviendas para jóvenes, queremos intensificar los esfuerzos para cumplimentar el derecho humano a tener agua suficiente y de calidad para nuestras casas y producir alimentos", dijo en entrevista a EL INFORMADOR.

El legislador morenista aseguró que el evento y lo que presente la Presidenta Claudia Sheinbaum "va a generar mucha confianza en los inversionistas", con lo cual, consideró que beneficiará para poder cumplir con las metas de una inversión en infraestructura planteadas en hasta seis billones de pesos para distintos rubros que requieren inversión.

"Principalmente para el fortalecimiento de las carreteras, las vías de comunicación, de la generación de electricidad y todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, el mejoramiento de nuestro sistema de salud. La determinación para construir el nuevo sistema de salud universal", dijo.

Pero Ramírez Cuéllar dejó en claro que el objetivo del mensaje también es "radicalizar la lucha contra la corrupción y la impunidad", por lo que afirmó que México se encuentra en una nueva etapa sostenida bajo el principio de "quien la hizo la tiene que pagar", con lo que se garantizará la justicia para todos los mexicanos.

Además , también reconoció a la Presidenta por "jugarse el todo por el todo" en materia de seguridad , asegurando que la estrategia actual del Gobierno Federal le ha permitido reducir los homicidios dolosos y el esfuerzo para combatir la extorsión y el cobro de piso en el país, así como castigar tanto a funcionarios como alcaldes que son investigados por diversos delitos.

JM