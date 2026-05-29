CNTE toma el Aeropuerto de Oaxaca: exigen diálogo a Segob

Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este viernes las instalaciones del Aeropuerto de Oaxaca como parte de las movilizaciones que mantienen desde hace varios días tanto en esa entidad como en la Ciudad de México, donde continúan las negociaciones con el Gobierno federal.

La protesta en la terminal aérea, ubicada en la región de los Valles Centrales, inició desde la mañana del jueves y permanecerá hasta que concluyan las mesas de diálogo con las autoridades.

Como parte de su jornada de presión, los docentes también realizaron bloqueos en instalaciones de Pemex localizadas en las regiones del Istmo, la Sierra y Tuxtepec, además de cierres en diversas casetas de peaje, de acuerdo con reportes.

EFE/J. Méndez

Desde Ciudad de México, la secretaria general de la sección 22 de la CNTE, Yenny López, confirmó estas acciones en un video difundido en redes sociales, antes de reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

"Quien debe definir hasta dónde vamos a accionar, y hasta qué punto, será tanto el gobierno federal y estatal", manifestó López al sostener que, sin acuerdo, el paro se postergará hasta el 11 de junio, fecha en la que en CDMX iniciará el Mundial de fútbol.

López también exigió la destitución e inhabilitación del presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, luego de las presuntas detonaciones con arma de fuego durante una serie de manifestaciones de la CNTE en dicha localidad.

EFE/ M. Hartz

Comunicado de la Secretaría de Gobernación

Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado el 28 de mayo con el que hizo un llamado al diálogo a los maestros para privilegiar "la construcción de acuerdos", ante las afectaciones derivadas por los bloqueos registrados en distintos sitios, especialmente en el Circuito Interior, una de las principales vías urbanas de la capital mexicana.

"Hacemos un llamado a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, así como trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad en Ciudad de México", indicó el documento.

Las conversaciones que mantiene la CNTE con autoridades federales este viernes se producen luego de que maestros escalaron esta semana sus inconformidades con bloqueos y movilizaciones simultáneas en Ciudad de México y Oaxaca para aumentar la presión sobre el Gobierno a días del inicio del Mundial de Fútbol 2026.

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KR