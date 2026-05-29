Reforma judicial: Perpetúan a magistrados electorales

La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron, en medio de acusaciones de “albazo”, una polémica modificación que permitirá a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación competir nuevamente por el cargo en la elección prevista para 2028.

La reserva fue avalada con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, pese a las críticas de legisladores de oposición, diputados del PT e integrantes de la propia bancada morenista, quienes advirtieron que la medida contradice el discurso oficial contra la reelección y vulnera el espíritu de la reforma judicial impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta, presentada de última hora por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que buscaba “homologar” el trato de los magistrados electorales con el resto del Poder Judicial, ya que ministros, jueces y magistrados federales sí podrán competir nuevamente tras la reforma de 2024. Sin embargo, la reserva provocó una fuerte división en Morena. El vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar pidió retirarla al considerar que implica una “falta demasiado grave”. “Llega una propuesta llena de trampas que restaura la reelección de magistrados del Tribunal Electoral. No es un tema secundario porque estamos violando la Constitución”, advirtió.

Recordó que la reforma judicial fue presentada como un mecanismo para terminar con privilegios y evitar que pequeños grupos se perpetuaran en los órganos de justicia. Incluso, lanzó una de las críticas más severas de la jornada al comparar la permanencia de los magistrados con el prolongado mandato de Porfirio Díaz. “Lo que nos proponen es que les demos casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México. Por la decencia de la reforma judicial y por la integridad de la iniciativa que presentó nuestra Presidenta de la República les pido que retiremos esa reserva, que no hagamos el ridículo nacional”, lanzó desde tribuna.

Las críticas también provinieron de los aliados de Morena. La diputada del PT, Margarita García, acusó que la modificación fue impulsada para beneficiar a grupos específicos dentro del Tribunal y reprochó que la propuesta no fuera consensuada previamente. “Solamente nos quieren sorprender”, reclamó la legisladora petista, quien calificó a algunos magistrados como parte de “los más corruptos”.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que Morena terminó votando exactamente lo contrario de lo que ha defendido públicamente en materia de no reelección. “Me preocupa que mañana cambien y venga la reelección para Presidente de la República o para gobernadores”.

La reforma también colocó a Claudia Sheinbaum en una posición incómoda, pues una de sus principales banderas ha sido eliminar la reelección. Ayer evitó respaldar o rechazar la decisión del Congreso, aunque aclaró que la reforma no garantiza 18 años en el cargo para los magistrados, sino que les permite competir nuevamente. “Fue una decisión que toma el Congreso. No quisiera yo opinar al respecto”.

Aun así, reconoció que será necesario establecer reglas claras para evitar ventajas indebidas de quienes actualmente ocupan magistraturas y busquen reelegirse utilizando la posición que desempeñan.

Anoche, el Senado avaló la reelección de magistrados. Hoy pasará a los Congresos estatales para su aprobación constitucional.