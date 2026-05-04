Ellos han sido los principales dirigentes de Morena

En medio de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos por vínculos con el crimen organizado, siendo el más mediático el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vinculado al Cártel de Sinaloa. Ariadna Montiel Reyes tomó protesta como nueva dirigente nacional Morena y advirtió que el partido no tolerará corruptos para el 2027.

Sin embargo, ¿quiénes han fungido como dirigentes de Morena y quién postuló como candidato a gobernador de Sinaloa a Rubén Rocha Moya? En esta nota te contamos los detalles.

¿Quiénes han dirigido Morena desde 2014?

Martí Batres Guadarrama

Fue el primer dirigente formal de Morena, quien encabezó el partido entre 2014 y 2015. Durante su gestión el movimiento consolidó su registro oficial y participó por primera vez en elecciones federales.

Andrés Manuel López Obrador

Fundador de Morena, encabezó la dirigencia de 2015 a 2017 y durante ese periodo posicionó al partido como la principal fuerza opositora en México y delineó el proyecto que lo llevaría a la Presidencia de la República en 2018.

Yeidckol Polevnsky

Fungió como presidenta de Morena de 2017 a 2020, periodo en el que el partido alcanzó mayor expansión con la llegada a la Presidencia de la República y la obtención de la mayoría legislativa en el Senado de la República y la Cámara de Diputados en 2018.

Alfonso Ramírez Cuéllar

Asumió la presidencia de Morena de forma interina de enero a noviembre de 2020, periodo que estuvo marcado por la falta de consenso entre las distintas corrientes del partido.

Mario Delgado Carrillo

Fue dirigente del partido de 2020 a 2024, años en los que consolidó su hegemonía política, pues durante su gestión Morena ganó la Presidencia de la República, 24 gubernaturas y obtuvo mayorías legislativas en el Congreso.

Además, durante su dirigencia postuló como candidato a gobernador de Sinaloa a Rubén Rocha Moya, actualmente acusado de vínculos con el narcotráfico y sobre quien pesa una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense.

Luisa María Alcalde Luján

Fue presidenta de Morena de 2024 a 2026, gestión que estuvo marcada por las fracturas dentro del partido y con sus aliados el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), así como por los escándalos de despilfarro dentro de la militancia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

