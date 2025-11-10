El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, urgió a fortalecer las finanzas locales, tanto de los estados como de los municipios, con el fin de mejorar su recaudación y garantizar que tengan mejor capacidad financiera para la inversión en infraestructura y servicios públicos.

El legislador morenista señaló que la falta de modernización en sistemas catastrales y poca eficiencia en el cobro de impuestos provoca que haya poca inversión de los estados y municipios en rubros como los servicios públicos de agua, drenaje, carreteras, parques, zonas de recreación o temas de seguridad, agravando la calidad de dichos servicios.

El legislador puso de ejemplo el caso de Jalisco, entidad que para el 2026, entre el 80 y 85% de sus ingresos serían de origen federal.

"Tendrá una dependencia de más del 80% con respecto de la Federación", indicó el diputado federal morenista en entrevista.

De acuerdo con cifras mencionadas por Ramírez Cuéllar, en 2024 la inversión pública de las entidades federativas superó los 140 mil millones de pesos, monto que consideró como insuficiente frente a las necesidades de infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos. En comparación, según datos de la OCDE, la inversión pública subnacional en México representa apenas el 1.0% del PIB, frente al promedio de 1.9% en los países miembros, lo que sitúa al país en el último lugar entre las repúblicas federales.

Mientras que en el caso de los municipios, la recaudación del impuesto predial fue de 82 mil 998 millones de pesos en 2024, con un incremento real de apenas 1.3%. Estima que, si México alcanzara el promedio latinoamericano de 0.38% del PIB, podría obtener 59 mil millones de pesos adicionales cada año, recursos que podrían destinarse a obras de infraestructura, servicios básicos y equipamiento urbano.

Por ello, el diputado propuso dos leyes estatales, una en materia de registro y catastro y otra relacionada con el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, ambas iniciativas buscan fortalecer las capacidades recaudatorias y promover una mayor autonomía financiera de los gobiernos locales.

Ramírez Cuéllar resaltó que se deben modernizar los sistemas catastrales y registrales como pilares para la sostenibilidad de las finanzas locales, al señalar que, de los 2 mil 458 municipios del país, solo mil 628 cuentan con un padrón digital y apenas 504 han logrado vincular su cartografía con el padrón, lo que evidencia el rezago tecnológico en la materia.

Y enfatizó el potencial recaudatorio del impuesto sobre tenencia vehicular, que actualmente solo aplican 15 entidades federativas. De generalizarse, podría generar más de 42 mil millones de pesos anuales, e incluso hasta 76 mil millones en un esquema federal, fortaleciendo la inversión en movilidad e infraestructura subnacional.

"Sería conveniente ponernos a discutir si esto puede ser un impuesto (tenencia) que se cobre a nivel federal, con una sola tasa con los mismos niveles de vehículos que deben ser exentos con los mismos trámites y esto se regresa de manera inmediata a todas las entidades de la república".

En contraparte, criticó el cobro del refrendo al calificarla como una "política muy regresiva", al recordar que es el mismo cobro para todo tipo de automóvil.

De aplicarse una política mejorada de recaudación y cobro de impuestos más eficiente, Ramírez Cuéllar estima que la recaudación de un estado como Jalisco podría tener la posibilidad de "incrementar entre 20 y 30%" los ingresos propios, reduciendo así la dependencia de recursos por parte del Gobierno Federal.

Aunque señala que la apuesta a largo plazo es que haya una relación "50% de ingresos propios y 50% de transferencias federales", aunque deja en claro que se tiene que ir avanzando sin lastimar las finanzas locales.

Destaca que las entidades con mejor captación de recursos propios son la Ciudad de México y Guanajuato.

MV