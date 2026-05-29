Registro de líneas telefónicas: ¿Habrá prórroga para realizarlo?

El plazo para registrar las líneas telefónicas móviles se acerca a su fecha límite, lo que ha generado dudas entre millones de usuarios sobre la posibilidad de una extensión para cumplir con este requisito. Ante la alta demanda y las dificultades reportadas durante el proceso, autoridades y operadores han emitido información sobre si habrá o no una prórroga.

El día limite para poder registrar tu línea es el 30 de junio, y a la fecha siguen faltando un gran porcentaje de personas que aún no han hecho el registro.

El director general de política regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Ricardo Castañeda, afirmó en una entrevista que no habrá ningún tipo de prórroga para este trámite, la fecha limite es un hecho legal y no se tiene previsto extenderla. Por lo que los usuarios tendrán hasta ese día para realizarlo, de lo contrario sus líneas serán suspendidas o deshabilitadas temporalmente.

¿Qué pasa si no registro mi línea?

De acuerdo con información compartida en publicaciones oficiales de la CRT, si no registras tu línea celular, esta quedará deshabilitada temporalmente y no podrás hacer llamadas ni recibirlas, al igual que con los mensajes de texto, ni podrán usarse los datos móviles. Sólo operará con algunos servicios básicos como llamar al 911 o ponerte en contacto con algún operador. La línea volverá a activarse cuando se realice el registro.

También perderás acceso a diferentes aplicaciones, incluidas las de mensajería instantánea, de bancos y algunas de la CDMX, entre e ellas: Llave MX, SAT Móvil, IMSS Digtal, App CDMX. Además es posible que no puedas recuperar tus cuentas de WhatsApp o Telegram.

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KR