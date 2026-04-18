Destinarán 6 mmdp a obras de infraestructura claves para México: Ramírez Cuéllar

Con el fin de impulsar proyectos prioritarios en energía, infraestructura carretera, vivienda, calidad del agua y puertos y aeropuertos, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció una inversión de seis mil millones de pesos (mmdp) en México. El legislador presentó la política económica y de inversión del Gobierno federal la tarde de este sábado 18 de abril del 2026 frente a funcionarios y empresarios en Tlaquepaque.

“Los rubros prioritarios de inversión de estos recursos son energía eléctrica, petróleo y gas; cuatro mil kilómetros de carreteras; agua, en su tratamiento, reúso, renovación de la red hidráulica y sustentabilidad para garantizar el derecho humano al acceso humano al agua de calidad. Puertos y aeropuertos, y vivienda con una meta de un millón 800 mil casas para personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos”, dijo el diputado.

Los seis mil millones de pesos forman parte de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar . Con ella se espera simplificar trámites para fomentar la inversión, por lo que de trabaja con la Agencia de Transformación Digital. Esta dependencia implementa acciones para garantizar la conectividad de 30 millones de personas en México, destacó.

Durante la reunión, que congregó a más de 100 personas, Ramírez Cuéllar también anunció que el próximo 22 de mayo se instalará la Mesa Estatal de Análisis para la Reforma al Código Fiscal Federal.

La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, participó en el evento de este sábado. EL INFORMADOR

Asimismo, el morenista resaltó que la nueva legislación permitirá cumplir con los objetivos del Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo. Se buscan aprovechar fondos ya existentes y diversos esquemas, como ahorro y fideicomisos, para impulsar la participación de municipios y estados, así como no contratar más deuda pública.

Adelantó que se busca reformar la Ley de Instituciones de Crédito, revisar los alcances de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Código Fiscal de la Federación y modernizar la Ley de la Banca de Desarrollo.

La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, resaltó las ventajas del municipio, como ser el único Pueblo Mágico del Área Metropolitana de Guadalajara, y contar con potencial turístico, industrial, comercial, cultural y agrícola. Agradeció la anfitrionía de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque y de su presidente, Mauricio Preciado Navarro, para llevar a cabo la reunión en la que también participaron diputados locales y federales.

JM