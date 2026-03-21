Las adicciones son un problema serio en México, pero en algunas ocasiones la viralidad de las redes sociales las trivializa. Conceptos como “tazo dorado” y contenido generado por la llamada “patrulla espiritual”, ocultan un problema que es mucho más complejo que conseguir clics.

Las redes sociales se han encargado de viralizar temas que impactan a las personas de forma severa, pero entre el humor con el que se producen los contenidos, como el de la “patrulla espiritual”, se asoma una realidad preocupante para muchas familias y un problema de dimensiones nacionales, que es la drogadicción en crecimiento.

Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud indican que los tratamientos por consumo de sustancias alucinógenas aumentaron 400% de 2013 a 2023 .

El aumento es reflejo de lo invadido que está el tejido social, incluyendo calles, escuelas, universidades, centros de recreación como canchas de futbol o de frontón, y esto también incluye destinos turísticos de playa e incluso hasta centros de trabajo privados y del sector público, según expertos.

“Sí, hablamos de que el problema aumenta y que no están creciendo, en ese sentido, los recursos, los profesionales, los sistemas de atención, los centros de tratamiento serios; es claro, aumenta muy rápido el problema y las soluciones no están llegando”, dijo José Manuel Castrejón, director general del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix (CESMF).

“La conclusión es que en pocos años nos estará rebasando y estaremos viendo situaciones que nadie quiere, pero que ya se ven en otros países. No estamos anticipando esta catástrofe, que en algunos años lo vamos a ver: más accidentes, más familias en las unidades de urgencia con un paciente que se intoxicó con una sustancia muy potente, personas en la calle como zombies en la Ciudad de México, como lo vemos ya en la frontera norte del país”.

¿Qué es la llamada “patrulla espiritual”?

La autollamada “patrulla espiritual” se hizo famosa en redes sociales y su contenido se viralizó con rapidez. En estos, un grupo de personas en una camioneta tipo van se acerca a un sujeto con una aparente condición de adicción y lo sustrae a la fuerza .

"Buenas noches, hermosura, ¿Cómo estás?, Coqueto, ¿Nunca te habían dicho que eres un tazo dorado?", les cuestiona Jesús Ignacio "El Chiquilín", quien en realidad mide casi dos metros.

Junto con una decena de sus compañeros, se llevan cargando sin su consentimiento a cualquiera que encuentran en condiciones de alcoholismo y/o drogadicción ; luego lo internan en un anexo, un lugar cuyas condiciones buscan asemejarse a una prisión que tiene como propósito alejar a los recluidos de cualquier adicción durante semanas o meses . Todo esto grabado para difundirlo en plataformas como TikTok o Facebook.

Pero esta situación ha trivializado el problema de que cada vez hay más personas que viven en la calle, que consumen alcohol, drogas, que se han alejado de sus familias o todos estos factores juntos .

La idea es someter a cualquier persona a un tratamiento que pretende reincorporarlas a la vida social productiva, algunas veces bajo argumentos religiosos.

¿Funcionan las reclusiones tipo "patrulla espiritual"?

Para el especialista del CESMF, la situación se complica cada vez más, al considerar que no se están atendiendo las causas y el problema desde el fondo, aunado a que no hay estrategias de prevención y sí una cultura que promueve el consumo y el narcotráfico .

Desde hace tiempo, expertos han criticado la difusión de los géneros musicales como los narcorridos, los corridos bélicos y ahora los corridos tumbados, por la exposición del discurso de que solo autos, moda, lujos, dinero y viajes dan sentido a la vida.

“Tenemos que explorar qué tipo de información reciben las personas a través de las redes sociales. Los chicos acceden a valores caracterizados por el hedonismo, esa idea de que la vida se tiene que vivir rápido, vivir para disfrutarla de una manera placentera, con esa idea de que solo el placer es la felicidad. Esta cultura también, que se ha denominado como la happycracia, esa necesidad continua de estar bien, de vivir bien, de divertirse, de reírse, etcétera, donde se rechaza el sufrimiento”.

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