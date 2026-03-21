Cristiano Ronaldo (CR7) no estará en el Estadio Azteca y la noticia ha impactado en los precios de los boletos en reventa para el encuentro México - Portugal, un indicador que dimensiona la importancia de la ausencia.

Así es, el sueño de ver a Cristiano Ronaldo en la cancha del Estadio Azteca se esfumó . El delantero portugués no fue convocado por el estratega de Portugal, Roberto Martínez, debido a que continúa con la recuperación de la lesión que sufrió semanas atrás .

La noticia no solamente “golpeó” a los aficionados mexicanos que tenían el sueño de ver a CR7, sino también a las páginas de reventa del evento, que vieron sus precios caer a más del 50% .

Si bien Portugal es una Selección integrada por grandes figuras que militan en los mejores equipos, el impacto de tener a uno de los mejores jugadores de toda la historia en la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca no era cualquier cosa.

¿Cómo se han modificado los precios tras conocer la ausencia de CR7?

Y es que las páginas de reventa, que antes de la noticia vendían entradas en las zonas 600 (lo más alto del estadio) en más de cuatro mil pesos. Tras la noticia de la ausencia de CR7, esas mismas ya se venden en mil 790 pesos Inclusive, en la zona 300 (a la mitad del estadio), para muchos considerada la mejor zona del recinto, ya .se pueden conseguir en 5 mil pesos, cuando inicialmente estas entradas los revendedores las daban en hasta 10 mil pesos. Sin embargo, en las zonas más exclusivas del Coloso de Santa Úrsula, mantienen precios elevados, aunque con un cambio de precio muy notorio: antes llegaban a valer hasta 145 mil pesos, y sin el astro portugués, se pueden conseguir en 40 mil pesos.

Se espera que en los próximos días los boletos sigan modificando sus precios conforme se acerque la fecha del partido (28 de marzo).

Sin Paulinho. Otra de las grandes interrogantes que tenía el partido entre México y Portugal era ver al delantero de los Diablos Rojos del Toluca, Paulinho, vistiendo la camiseta de Selección; sin embargo, el estratega de los lusitanos, Roberto Martínez, fue contundente.

"Es un jugador (Paulinho) que está metiendo muchos goles en México, pero es un perfil similar a Goncalo Ramos y Cristiano Ronaldo", comentó el estratega en la conferencia de prensa donde anunció la lista.

El Dato

1790 pesos cuesta la entrada más económica para ver el México vs Portugal en reventa.

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