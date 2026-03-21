Precio de la gasolina en México: Costos del 21 al 27 de marzo

El costo de la gasolina en México durante la semana que comienza hoy tendrá un estímulo fiscal otorgado por el Gobierno federal para hacer frente al incremento del combustible derivado del conflicto en Medio Oriente. Estas son las cifras:

Tras más de un año sin subsidiar las gasolinas y ante el aumento de los petroprecios internacionales como efecto del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno federal reactivó el estímulo fiscal que aplica para evitar el gasolinazo .

Lo anterior, a pesar del acuerdo con gasolineros para que el combustible regular de mayor consumo permanezca por debajo de los 24 pesos por litro.

¿De cuánto será el estímulo de Hacienda para la gasolina esta semana?

En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que del 21 al 27 de marzo otorgará un estímulo fiscal a los consumidores de Magna de 24.08% equivalente a 1.61 pesos por litro .

Mientras que para la Premium gozará de un subsidio de 7.47%, es decir, de 0.4224 pesos, para que los consumidores no paguen completa la cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) .

Para el caso del diésel, el estímulo aumentará a 61.80%, con lo cual el apoyo por medio del IEPS es de 4.55 pesos por litro .

¿Qué dice el Gobierno federal?

Antes, el titular de la SHCP, Édgar Abraham Amador Zamora, había manifestado que los combustibles no tendrían aumentos.

En el marco de la Convención Bancaria, aseguró que hay estabilidad en el precio de los combustibles.

"Vamos a proteger la economía de las familias; el mecanismo está hecho para que lo absorbamos en el sector público, y no vamos a tener un impacto en el balance", manifestó.

Amador puntualizó: "El mensaje es muy claro, no hay una modificación en los precios de los combustibles para las familias".

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que su Gobierno cuenta con mecanismos fiscales para amortiguar posibles alzas en los combustibles ante el encarecimiento del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado preocupación por el suministro energético global.

En particular, el IEPS permite ajustar o reducir el impuesto para evitar incrementos en los precios al consumidor.

Con información de SUN y EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA