INAPAM: Personas de la tercera edad tendrán este beneficio especial en Volaris

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público enfocado en brindar apoyo a personas de 60 años y más, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos programas y beneficios.

Estos apoyos incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como salud, transporte, ropa, alimentos, actividades recreativas y culturales.

En este contexto, el INAPAM y la aerolínea Volaris establecieron una alianza para otorgar beneficios exclusivos a personas adultas mayores en México. Gracias a este acuerdo, quienes cuenten con la credencial del instituto podrán acceder sin costo a dicho beneficio.

¿Cuál es el beneficio de Volaris para los adultos mayores?

Durante un año, las personas que presenten su credencial del INAPAM podrán acceder sin costo a la membresía v.club de Volaris, que ofrece tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, además de promociones en hospedaje y paquetes turísticos. Al concluir ese periodo, la membresía podrá renovarse sin cargo alguno.

Esta membresía anual incluye lo siguiente:

Ofertas Especiales en Viajes Aéreos: Los poseedores de la tarjeta INAPAM tendrán la oportunidad de comprar pasajes de avión a tarifas reducidas.

Descuentos en Alojamientos: Además de los vuelos, también podrán aprovechar descuentos en estancias.

Experiencias Exclusivas: El programa 'V.Club' de Volaris brinda vivencias singulares a los adultos mayores, facilitándoles la exploración de destinos tanto nacionales como internacionales.

¿Cómo se obtiene v.club individual para adultos mayores?

Registro

1. Visita nuestra página principal y da clic en“Regístrate”.

2. En tipo de cuenta asegúrate de elegir “Volaris, miembro v.club o INVEX”.

3. Completa la información solicitada y da clic en “Crear mi cuenta”.

4. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.

5. Llena el formulario y da clic en “Completa tu perfil”.

Activación

1. Visita nuestra página Tu Experiencia.

2. Llena el formulario.

3. Selecciona “V.Club INAPAM” en “Motivo de aclaración”.

4. En “Solicitud” ingresa la siguiente información:

Correo electrónico registrado en la página de Volaris

Nombre completo del titular de la membresía. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM

Fecha de nacimiento

5. Acepta los términos y condiciones.

6. Por último, adjunta una copia de tu credencial del INAPAM. Recuerda que es importante incluirla, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.

7. Da clic en “Enviar” y espera un plazo de 48 horas para recibir una notificación de que tu membresía ya está activa y lista para usarse.

La vigencia de la membresía es de 1 año a partir de su activación. Para renovarla, deberás repetir estos pasos.

