INAPAM: Personas de la tercera edad tendrán este beneficio especial en Volaris

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público enfocado en brindar apoyo a personas de 60 años y más, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos programas y beneficios.Estos apoyos incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como salud, transporte, ropa, alimentos, actividades recreativas y culturales.En este contexto, el INAPAM y la aerolínea Volaris establecieron una alianza para otorgar beneficios exclusivos a personas adultas mayores en México. Gracias a este acuerdo, quienes cuenten con la credencial del instituto podrán acceder sin costo a dicho beneficio.Durante un año, las personas que presenten su credencial del INAPAM podrán acceder sin costo a la membresía v.club de Volaris, que ofrece tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, además de promociones en hospedaje y paquetes turísticos. Al concluir ese periodo, la membresía podrá renovarse sin cargo alguno.Esta membresía anual incluye lo siguiente:Ofertas Especiales en Viajes Aéreos: Los poseedores de la tarjeta INAPAM tendrán la oportunidad de comprar pasajes de avión a tarifas reducidas.Descuentos en Alojamientos: Además de los vuelos, también podrán aprovechar descuentos en estancias.Experiencias Exclusivas: El programa 'V.Club' de Volaris brinda vivencias singulares a los adultos mayores, facilitándoles la exploración de destinos tanto nacionales como internacionales.Registro1. Visita nuestra página principal y da clic en"Regístrate".2. En tipo de cuenta asegúrate de elegir "Volaris, miembro v.club o INVEX".3. Completa la información solicitada y da clic en "Crear mi cuenta".4. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.5. Llena el formulario y da clic en "Completa tu perfil".Activación1. Visita nuestra página Tu Experiencia.2. Llena el formulario.3. Selecciona "V.Club INAPAM" en "Motivo de aclaración".4. En "Solicitud" ingresa la siguiente información:5. Acepta los términos y condiciones.6. Por último, adjunta una copia de tu credencial del INAPAM. Recuerda que es importante incluirla, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.7. Da clic en "Enviar" y espera un plazo de 48 horas para recibir una notificación de que tu membresía ya está activa y lista para usarse.La vigencia de la membresía es de 1 año a partir de su activación. Para renovarla, deberás repetir estos pasos.