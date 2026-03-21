Sheinbaum conmemora el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez en Guelatao

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la conmemoración por el 220 aniversario del nacimiento del expresidente Benito Juárez García y firmó un decreto mediante el cual se reconoce a Margarita Maza Parada como la primera embajadora histórica de la República Mexicana.

Desde la explanada del municipio de Guelatao, Sheinbaum afirmó que el legado de Benito Juárez permanece vigente en la denominada cuarta transformación y en la lucha constante contra los privilegios. En el contexto de la relación actual con Estados Unidos, enfatizó que las enseñanzas del Benemérito recuerdan que la soberanía nacional no está sujeta a negociación.

Te puede interesar: Diputada de la CDMX propone prohibir cirugías estéticas en menores

Juárez vive en la cuarta transformación: Sheinbaum

“Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular”, expresó. También afirmó: “Juárez vive en la cuarta transformación de la vida pública de México y en nuestro afán de seguir luchando contra los privilegios en el poder y de aquellos que están por encima de la ley”.

La Mandataria señaló que el Benemérito de las Américas sigue incomodando a los sectores conservadores, mientras que su legado fortalece a quienes impulsan la transformación del país. Recalcó que Juárez enseñó que la soberanía no se negocia, que la justicia no se simula y que la igualdad ante la ley no debe postergarse.

Añadió que México enfrenta nuevos desafíos, distintos en forma pero igual de profundos, y que el ejemplo de Juárez orienta a gobernar con principios, enfrentar resistencias y servir al pueblo con honestidad y valentía. Asimismo, afirmó que su legado sigue marcando el rumbo de la nación y representa el origen moral de la República.

Durante su discurso, Sheinbaum también recordó que Juárez fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y destacó que actualmente ese cargo lo ocupa un indígena, Hugo Aguilar.

Reconocen a Margarita Maza como embajadora histórica

En el acto, la Presidenta reconoció la figura de Margarita Maza Parada, al señalar que su Gobierno impulsa el reconocimiento de las mujeres en la historia: 2025 estará dedicado a las mujeres indígenas y 2026 a Margarita Maza. La describió como “nuestra más extraordinaria embajadora” y una “mujer de principios”.

Sheinbaum citó la frase “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” y recordó el respaldo de Juárez a la independencia de Cuba, al tiempo que reivindicó el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación.

Como parte de la ceremonia, se develó una estatua de Margarita Maza en Guelatao, además de un billete de Lotería y una estampilla postal en su honor.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó el legado de Juárez al señalar que enseñó que la dignidad y la soberanía son la principal fortaleza del país. También reconoció el papel de las mujeres en la construcción del Estado mexicano y la figura de Margarita Maza como “digna representante de la causa juarista”.

Jara afirmó que el pueblo respalda la transformación y rechaza a quienes se aferran al pasado, además de resaltar la relación histórica entre México y Cuba. Señaló que Juárez y Maza son ejemplo de que la soberanía no se negocia y que el destino del país lo decide el pueblo, incluso frente a presiones externas.

Asimismo, expresó su respaldo a la Presidenta al asegurar que, como Margarita Maza, “no le tiene miedo al camino y nos guía con sabiduría y liderazgo”. Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, también resaltó la figura de Maza Parada como embajadora histórica.

En el marco de la conmemoración, Artemio Cortés Hernández, Presidente municipal de Guelatao de Juárez, destacó que en esa región se forjó el carácter de Benito Juárez. “Hoy celebramos a nuestro hermano Benito Juárez García, un mexicano universal que dio su vida para que tuviéramos patria, leyes y libertad”, expresó.

El alcalde también reconoció a Margarita Maza por resistir momentos difíciles, celebró el reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos, y mencionó el equinoccio de primavera. Además, recordó al expresidente Andrés Manuel López Obrador y pidió guardar un minuto de silencio por cuatro personas fallecidas en un accidente reciente.

Finalmente, solicitó a la Presidenta una carretera digna hacia Tuxtepec, hospitales equipados con personal especializado y mayores recursos para apoyar a las comunidades. “Juárez sigue vivo en la conciencia de su pueblo”, concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP