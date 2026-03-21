Obesidad en México: Alerta por salud de 7 de cada 10 mujeres

La obesidad el sobrepeso sigue estando relacionada con el desarrollo de enfermedades graves, como el cáncer, condición delicada para muchas mujeres en México; por lo que expertos médicos piden a la población mantener la vigilancia sobre esta condición, así como reforzar otras medidas para mantener una buena salud.

En el marco del Mes de la Mujer, especialistas de Hospitales MAC advierten sobre la importancia de fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a servicios médicos especializados para la población femenina. Esta tendencia refleja no sólo cambios en los estilos de vida, sino también la necesidad de impulsar estrategias de prevención y atención médica que acompañen a las mujeres en las distintas etapas de su vida.

La obesidad y el cáncer

En México, 7 de cada 10 mujeres mayores de 20 años viven con sobrepeso u obesidad, factores de riesgo determinantes para el desarrollo de otras enfermedades crónicas graves , destacando principalmente la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades isquémicas del corazón, diversos tipos de cáncer, entre ellos, el cáncer de mama representa el cáncer más frecuente en mujeres.

Actualmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud con el Observatorio Global de Cáncer (Globocan), el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres; en México se estima que 21 mujeres fallecen al día por esta enfermedad .

A este panorama se suma el impacto de las enfermedades metabólicas, en donde las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus lideran las principales causas de mortalidad femenina, de acuerdo con cifras del Inegi en 2024.

El incremento de estas condiciones también ha generado una mayor demanda de atención hospitalaria por complicaciones asociadas al sobrepeso, particularmente enfermedades de la vesícula biliar, como colecistitis aguda y litiasis biliar. En este contexto, Hospitales MAC registró durante 2025 un incremento cercano al 20% en este tipo de urgencias médicas, con una participación significativa de pacientes mujeres.

Este comportamiento epidemiológico confirma el impacto que las condiciones metabólicas continúan teniendo en la salud femenina y refuerza la necesidad de fortalecer programas de prevención, control de peso, nutrición y monitoreo médico periódico.

Piden chequeos médicos periódicos

“Estamos observando una combinación de factores como el aumento en la expectativa de vida, cambios en los hábitos de alimentación, el sedentarismo y la carga genética. Esto exige fortalecer la medicina preventiva, promover diagnósticos tempranos y dar seguimiento integral a enfermedades metabólicas y cardiovasculares que, en muchos casos, pueden prevenirse o controlarse si se detectan a tiempo”, señaló la Dra. Paulina Ugarte Martínez, Subdirectora Médica Corporativa de Hospitales MAC.

La especialista explicó que abordar la salud femenina de manera integral implica educación en salud, chequeos médicos periódicos, control metabólico y acceso a infraestructura hospitalaria resolutiva, capaz de ofrecer diagnósticos oportunos y tratamientos especializados.

Como red hospitalaria con presencia en diversas regiones del país, la institución continúa ampliando sus capacidades para responder al crecimiento de enfermedades crónicas que impactan de manera diferenciada a las mujeres.

En este contexto, Hospitales MAC reafirma su compromiso con la salud de las mujeres mediante el fortalecimiento de programas de prevención y chequeos integrales, servicios de imagenología avanzada para detección temprana, así como infraestructura hospitalaria de segundo y tercer nivel con enfoque multidisciplinario, factores clave para mejorar los indicadores de salud femenina en México y promover una mejor calidad de vida para millones de mujeres.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA