La jornada que cerró la semana para la cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense dejó datos negativos.

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 1.18% frente al dólar, cotizando en 17.95 unidades por billete verde, frente a los 17.74 de la sesión anterior , según datos del Banco de México.

¿Cómo le fue a la BMV?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó este viernes un 1.63% para cerrar la tercera semana de marzo con una pérdida acumulada del 2.31% y llevar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 64,134.9 unidades.

Con la pérdida semanal, el mercado mexicano encadenó cinco semanas con cierres en rojo y en las tres últimas acumuló una baja del 10.5%.

"La ausencia de señales de que la guerra (en Oriente Medio) podría terminar pronto ocasionó pérdidas en el mercado de capitales a nivel global, destacando los mercados de Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la experta, el IPC "perdió un 2.31% en la semana" para encadenar cinco semanas cerrando en negativo.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden?

Añadió que en la semana, las emisoras con las mayores pérdidas fueron: Industrias Peñoles (-11.06%), Genomma Lab (-9.8%), Grupo México (-7.48%) y Kimberly Clark (-6.22%).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que el IPC terminó la jornada del viernes a la baja, mientras que la semana también fue en rojo con un acumulado del -2.31% por lo que su rendimiento en lo que va del año se ubicó ya en terreno negativo con -0.44%.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 790.5 millones de títulos por un importe de 40.819 millones de pesos (unos 2 mil 274 millones de dólares).

De las 712 empresas que cotizaron en la sesión, 209 cerraron con sus precios al alza, 478 registraron pérdidas y 25 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de almacenamiento, conducción y mejoramiento de agua Grupo Rotoplas (AGUA) con el 12.31%; de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el 9.1%, y de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el 5.88%.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con el -10%; del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -6.32%, y de la firma de productos farmacéuticos y laboratorios Genomma Lab Internacional (LAB), con el -6.25.

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