La supuesta multa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a establecimientos que venden tortillas almacenadas en hieleras se hizo viral, pero ¿Cómo surgió este rumor? Esta es la información:

Según se dio a conocer, la Profeco había comenzado a sancionar establecimientos por vender tortillas que están almacenadas en hieleras .

Se dijo que en los últimos días, la dependencia federal implementó multas a tiendas de autoservicio, misceláneas y otros negocios por comercializar este producto de la canasta básica sin cumplir con las normas de higiene, etiquetado ni conservación de alimentos.

Además, se dio a conocer que estos incidentes se habían llevado a cabo al sur de Tamaulipas y las multas por la violación podrían llegar hasta los cuatro millones de pesos.

Manuel Alberto Leal Villarreal, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte, informó que cuatro comercios ya habían sido sancionados por incumplir con las disposiciones oficiales, y podrían también enfrentar multas de hasta cuatro millones de pesos .

El funcionario explicó que "Al ofrecer tortillas en hieleras no se especifica el gramaje del producto ni se incluye información sobre la fecha de elaboración o caducidad, lo que representa una violación a los derechos del consumidor".

Asimismo, agregó que al comercializar de esta manera el producto -que es parte fundamental de la dieta de millones de familias- se crean distorsiones en el mercado, pues dichos establecimientos compiten con tortillerías y productores que sí cumplen con las normas sanitarias comerciales.

Presunta violación de las normas

Se compartió que la práctica de comercialización de tortillas que son almacenadas en hieleras viola las normas oficiales mexicanas 051 y 187, las cuales están relacionadas con el etiquetado, la higiene y la conservación de este tipo de alimentos .

La Norma Oficial Mexicana (NOM) 187 establece que la tortilla debe cumplir con ciertos procesos después de su elaboración, como un "respiro" de determinado tiempo, además de que debe ser empacada de manera adecuada y almacenada en lugares específicos que garanticen su calidad, su mantenimiento y sus condiciones sanitarias.

Por su parte, la NOM 051 obliga a que todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados en México deben contar con etiquetado básico que incluya datos como:

Fecha de elaboración.

Fecha de caducidad.

Peso y/o cantidad exacta en gramos del producto.

Profeco desmiente información

Ante las recientes declaraciones del director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, ubicada en Tampico, Tamaulipas, la Profeco informó que en ningún estado de la República esta instancia puede multar a los proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos .

Esto, después de que el servidor público de la Odeco Zona Golfo-Norte erróneamente declarara sobre multas de hasta 4 millones de pesos a negocios que vendan tortillas en hieleras o las transporten en motocicletas .

El organismo hizo la precisión de que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, la Procuraduría realiza un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías con el programa Quién es Quién en los Precios; además, vigila que los establecimientos tengan publicados los precios a la vista de las personas y que estos sean respetados, y realiza la calibración de las básculas para que se vendan kilos completos.

También, por medio de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, la Profeco verifica las disposiciones relativas a productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

La Procuraduría reiteró que está fuera de sus atribuciones multar a negocios por el manejo o condiciones sanitarias en las que se vendan, en específico, las tortillas .

La Procuraduría recordó que su objetivo es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, así como brindar orientación tanto a proveedores como a las personas consumidoras.

Con información de SUN

