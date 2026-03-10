El peso mexicano recupera algo de fuerza en su cotización frente al dólar estadounidense este martes 10 de marzo.

En la apertura de la jornada, la cotización es de 17.57 pesos por dólar (Ciudad de México 07:30), lo que representa una depreciación para el billete verde de 0.27 por ciento .

Ayer, el peso mexicano se apreció un 0.73% frente al dólar, al cotizar en 17.67 unidades por billete verde, frente a los 17.80 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Cotización peso-dólar en bancos este martes 10 de marzo de 2026:

Banco Compra Venta Afirme 16.70 18.20 Banamex 17.01 18.03 Banco Azteca 16.35 18.29 Banorte 16.40 18.00 BBVA Bancomer 16.72 17.85

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:50 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

La calma regresa a Wall Street y al mercado del petróleo

El mercado bursátil de Estados Unidos y los precios del petróleo se mantienen relativamente estables el martes, tras sus extraordinarias oscilaciones desde que comenzó la guerra con Irán.

El S&P 500 bajó 0.1% en las primeras operaciones, un día después de pasar de una marcada pérdida inicial a una sólida ganancia. El promedio industrial Dow Jones bajó 34 puntos, o 0.1%, a las 09:35 horas del Este, y el compuesto Nasdaq subió 0.1%.

La calma también se mantenía en el mercado petrolero, que ha sido el centro de consternación para los mercados financieros por la posibilidad de interrupciones a largo plazo debido al conflicto.

El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, se ubicaba en 91.81 dólares . Eso es 7.2% menos que su precio de cierre del día anterior, pero gran parte de esa caída ocurrió antes del final de la jornada del lunes. Un barril del crudo de referencia de Estados Unidos también se ubicaba cerca de donde estaba durante los últimos momentos de la negociación del lunes para el mercado bursátil estadounidense, y estaba en 88.57 dólares.

Con información de EFE, AP y Bloomberg

